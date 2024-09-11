Пенсионер в Шымкенте приговорен к трем годам тюремного заключения

Пожилой мужчина старше 60 лет был приговорен к трем годам тюремного заключения за нанесение ножевого ранения своей жене.

Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ударил супругу кухонным ножом. В результате кровопотери женщина потеряла сознание, и на помощь пришли соседи. Инцидент произошел в начале лета. В ходе судебного процесса вина обвиняемого была доказана, и он получил тюремное заключение.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента: «Оба не работают. Подсудимому 64 года, пенсионер. После полного признания вины суд вынес минимальный приговор. Несмотря на то, что он родился в Южно-Казахстанской области, последние 10 лет он является гражданином России. Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма в качестве дополнительного наказания. Лечиться он будет в тюрьме, где есть соответствующие врачи. Принудительное лечение продлится шесть месяцев».

Пострадавшей была проведена операция и ее состояние улучшилось. Позже она простила мужа, но несмотря на это, он не избежал наказания. Приговор еще не вступил в законную силу.