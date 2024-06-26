Регистрировать недвижимость теперь можно в ЦОНах Шымкента

Зарегистрировать недвижимость и составить договор купли -продажи можно в ЦОНах Шымкента.

Жители Шымкента имеют возможность зарегистрировать недвижимость и составить договор купли-продажи в любом ЦОНе города. Ранее такая услуга была доступна только при обращении к нотариусам.

«Стоимость составления договора купли-продажи у сотрудника ЦОН для физических лиц составляет 8500 тенге, для юридических лиц – 12500 тенге. Граждане могут не переживать за безопасность сделки. Для нас является приоритетом комфорт и удобство услугополучателей», — отметила Алтынай Татаева, пресс-секретарь филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

Сделку купли-продажи можно оформить в любом ЦОНе. Для этого продавцу и покупателю необходимо прийти с документами на недвижимость. Если продавец состоит в браке, требуется нотариально заверенное согласие супруга/супруги. Сотрудник Центра обслуживания населения составит договор купли-продажи в двух экземплярах.

К слову, срок оказание услуги — 1 рабочий день, без учета дня подачи документов. Оплата за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество осуществляется согласно прейскуранту цен.