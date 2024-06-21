Шокирующие подробности убийства детей: мать задушила детей после ссоры с мужем

Резонансный судебный процесс завершился в туркестанском областном суде.

Жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с условием — не снимать подсудимую и суд присяжных. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.

Адвокат осужденной решилась на откровенное интервью после приговора. По словам Айнагуль Рустемовой, женщина совершила преступление из-за проблем с психикой: это галлюцинации и голоса, звенящие в голове, подсказывали убить детей. По версии юриста, она не скрывалась от правосудия. В Шымкент из Туркестана она уехала, чтобы наложить на себя руки.

Айнагуль Рустемова, адвокат осужденной:

«Я не специалист, но мы считаем, что у нее есть психологические проблемы, потому что у нее видения и голоса в голове. Мы пытались это доказать присяжным. Потому что в 2008 году она в Кызылорде обучалась в колледже, 17 сентября того же года она упала в обморок и после того как она пришла в себя, по словам ее родителей, у нее был своего рода бред. Сотрудники скорой помощи сказали, что у нее признаки депрессии и ее повезли в психиатрическую больницу. Но через день родители моей подзащитной написали расписку, что сами будут ее лечить и забрали. Я сделала запрос и приобщила это к материалам дела. Но данный факт не был принят во внимание. Кроме того моя подзащитная годами пыталась убить себя, ей голоса в голове постоянно говорили убить себя или убить кого-то. Даже животное не станет убивать своего детеныша, какая женщина в здравом уме убьет своих детей?».

На судебном процессе отца детей признали потерпевшим. Государственный обвинитель по громкому делу говорит, что сама осужденная не объяснила причину чудовищного убийства. Но, в ходе судебных прений, мать попросила для себя мягкого приговора.

Айгуль Бемурзаева, государственный обвинитель:

«В ходе досудебного расследования она давала показания. Дело было передано в суд по статье «Убийство малолетного лица». Предусмотренной данной статье санкции, было запрошено для нее 15 лет лишения свободы. Кроме того по делу были смягчающие обстоятельства, ранее подсудимая не была судима. Отягчающих факторов в данном деле не установлены».

Преступление было совершено 7 февраля этого года на съемной квартире в Туркестане— в день рождения самой осуждённой. Представители Фемиды рассказывают, что в материалы дела было приобщена переписка 32-летней уроженки Кызылординской области с ее мужем. Выяснилось, что за несколько дней до шокирующего убийства между ними возникла ссора, якобы конфликт с супругом стал причиной для убийство, рассказывают в суде. Кроме того в ходе досудебного расследования ей провели все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую. 32-летнюю женщину признали вменяемой.

Даурен Мадалиев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области:

«В ходе досудебного расследования она признала вину. Однако в суде она отказалась от своих слов и сообщила, что не помнит, как именно совершала преступление и якобы она чем-то болеет. В суде она придерживалась позиции, что у нее якобы психическое заболевание. Данные факты были проверены в ходе разбирательств, но подтверждений ее словам не нашлось, по итогам судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что она ни чем не болеет. Присяжным был задан вопрос, удалось ли доказать ее вменяемость, они дали положительный ответ».

Женщину задержали через день после убийства. На её розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции Туркестанской области, соседних регионов и мегаполиса. После преступления на съёмной квартире в Туркестане, мать-убийца уехала в Шымкент и остановилась в одной из гостиниц.

32-летняя уроженка Кызылординской области работала воспитателем в дошкольном учреждении. В управлении образования региона сообщили, что на диспансерном учете она не состоит, не плоха ладила с родителями и детьми, получала даже благодарственные письма и грамоты.

В ходе приговора судья также сообщил, что осуждённая, отбыв срок, не сможет занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними. Будет ли сторона защиты пока не знает, будет ли осуждЁнная обжаловать приговор.