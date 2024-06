Шымкент и Китай заключили бизнес-сделки на миллионы

В рамках визита официальной и деловой делегации города Шымкента в китайский город Сиань при поддержке генерального консульства прошёл торгово-экономический форум с участием предпринимателей из Сианя и Шымкента.

В ходе мероприятия состоялись встречи между представителями около 20 компаний из Шымкента и более 30 предприятий из Китая.

В состав шымкентской делегации вошли представители бизнеса в сферах здравоохранения, IT, производства электрооборудования, строительных материалов, металлургии, производства продуктов питания, сельского хозяйства, образования и общественного питания.

Приветствуя участников встречи, аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил положительную динамику роста экономического сотрудничества и расширение делового партнерства двух стран.

«Уверен, что сегодняшние встречи будут способствовать конструктивному сотрудничеству и обозначат перспективы реализации новых двусторонних проектов. Сиань является важным пунктом экономического пояса Шелкового пути в рамках инициативы “Один пояс – один путь”. В ходе прошлогоднего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина были подписаны ряд документов, включая соглашение об установлении побратимских связей между Шымкентом и Сианем. Эти меры активизируют торгово-экономические отношения между нашими городами», – сказал Г.Сыздыкбеков.

Аким подчеркнул, что Шымкент – третий крупнейший город Казахстана по численности населения и первый по занимаемой площади.

Город имеет статус приграничной зоны с установленными экономическими связями со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, являясь важным транспортным узлом страны.

Здесь сосредоточен промышленный потенциал Казахстана.

«В городе созданы все условия для инвесторов, функционируют пять производственных площадок общей площадью 869 гектаров. В целях развития металлургической, лёгкой и пищевой промышленности, нефтехимии и логистики на территории 2098 гектаров ведется работа по созданию семи дополнительных производственных площадок», – отметил он.

Габит Сыздыкбеков заверил, что акимат города окажет всю необходимую поддержку для установления торговых отношений и успешной реализации инвестиционных проектов в Шымкенте.

В ходе переговоров предприниматели двух стран познакомились со своими компаниями. Китайские партнёры выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в таких направлениях, как производство продуктов питания, логистика, машиностроение, здравоохранение и медицина.

В свою очередь, предприниматели из Шымкента рассказали о возможностях расширения делового партнёрства в таких отраслях, как металлургия, логистика, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленности, машиностроение и возобновляемые источники энергии.

По итогам форума и встреч были подписаны меморандумы и договоры.

В частности, между ТОО «Invest Shymkent» и «China-Kazakhstan Enterprises Alliance Committee group» был подписан меморандум о взаимопонимании.

Также были заключены договоры между ТОО «KazFerroGroup» и «Shanxi Heynan New Metallurgical Electric Equipment Co. LTP» на приобретение ферросплавной печи, между ТОО “JT Food Expert” и «Xi’an Gang Tong Tian Xia Dian Zi Shang Wu You Xian Gong Si» о создании совместного предприятия в сфере общественного питания, и между ТОО «KazBioTech» и “Alashankou city Haoyu Trading Co. Ltd” на поставку растительного масла.