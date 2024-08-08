В Сайрамском районе активно развивается предпринимательство

В Сайрамском районе развивается предпринимательство. Бизнесмены занимаются сельским хозяйством: переработкой молока, выращиванием винограда, налажен выпуск продукции легкой промышленности. Глава Туркестанской области посетил предприятия с рабочим визитом.

Ряд новых объектов предпринимательства введут в Сайрамском районе. Так, в Манкенте сейчас строят комбикормовый завод. Работы завершены на 60%. После запуска предприятие станет выпускать 20 тонн продукции в час, 2000 тонн в год. На предприятии отдают предпочтение автоматизированным системам и современному оборудованию.

В регионе развивается и сельское хозяйство. Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Сайрамский район с рабочим визитом и ознакомился с работой предприятий.

На этом молокоперерабатывающем заводе производят 12 видов различной молочной продукции. Цех, оснащен современным оборудованием, может перерабатывать до ста тонн молока в сутки.

А на этих трех гектарах земли скоро будут высажены виноградники. Благодаря передовым инновационным технологиям и эффективному использованию технологического комплекса, с каждого гектара планируют получать около 15 тонн продукции.

Глава региона отметил важность данного вида хозяйства. На совещании обсудили способы получения еще большего урожая винограда и внедрения новых технологий.

«Нужно избегать стереотипных подходов и смело внедрять новые технологии. Наука и сельское хозяйство развиваются. В этом году во время поездки в Китай мы побывали на виноградниках. Урожайность очень высокая, виноград вкусный. Там готовы научить наших крестьян его выращивать. В области есть много возможностей для развития виноградарства. Экспортный потенциал повышается только в том случае, если каждое село адаптируется к определенному виду бизнеса и земледелию и производит продукцию. Очень важны слияние, укрупнение хозяйств, внедрение новых технологий. Уверен, что и наши ученые поддержат идею разработки устойчивых и продуктивных сортов винограда и поделятся своим опытом», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил национальный план развития Казахстана до 2029 года. Он включает в себя и поддержку предпринимательства. Президент отметил, что развитие среднего предпринимательства – «это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики».

«По большому счету, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт.

В Послании мною было поручено внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры, и определенный иммунитет от проверок со стороны проверяющих органов, и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам. Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

Также глава региона ознакомился с работой завода по выпуску труб, где производят 20 тысяч тонн продукции в год. Проект запустили в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Здесь производятся полиэтиленовые водопроводные трубы диаметром от 50 до 600 миллиметров и газопроводные — диаметром 630 миллиметров. Строительство завода обошлось больше 2 миллиардов тенге и сейчас планируется ориентировать его работу на экспорт.