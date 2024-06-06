Шымкент на пути к комфорту: строительные рынки переносятся за черту города

В Абайском районе начались работы по переносу строительных рынков за пределы города.

В соответствии с поручением акима города, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента приступило к строительным работам на участке площадью 75 га, расположенном вдоль направления Бадам за городом.

Этот проект направлен на создание новых условий для торговли строительными материалами, такими как песок, гравий и другие товары.

Аким района Абайского района Бухарбай Парманов лично ознакомился с ходом работ и дал указания специалистам выполнить их в установленный срок.

Перенос рынков осуществляется в несколько этапов.

Одним из первых шагов стало перемещение лесоторгового рынка, который ранее располагался на улице Сырым Батыр. На этой территории действовало более 10 торговых точек, где пять предпринимателей на площади 2-3 га занимались продажей древесины.

Это создавал определенные неудобства для жителей близлежащих районов из-за шума и загрязнения воздуха.

В настоящее время ведутся работы по переносу лесоторгового рынка на новый участок площадью 5,3 га, расположенный в микрорайоне Бозарык. Этот участок специально подготовлен для таких целей и оснащен необходимой инфраструктурой для комфортной и безопасной работы предпринимателей.

Новый рынок будет более просторным и удобным как для продавцов, так и для покупателей.

Планируется, что все строительные рынки будут перенесены на новые места в течение нескольких месяцев. Этот процесс включает не только физический перенос торговых точек, но и создание новых условий для их работы, включая улучшенную транспортную доступность и организацию удобных парковочных зон. Также будут предусмотрены меры для минимизации воздействия на окружающую среду.

Акимат города подчеркивает важность этого проекта для улучшения городской среды и повышения качества жизни жителей Шымкента.

Перенос рынков позволит освободить значительные площади в центральных районах города и использовать их для создания новых общественных пространств и парков.

Администрация города выражает благодарность предпринимателям за понимание и сотрудничество в этом важном проекте.

Все работы проводятся с учетом интересов бизнеса и жителей города, чтобы создать более комфортные и безопасные условия для всех участников.