Строительные рынки Шымкента переносят на окраину города. Этот шаг является частью программы по благоустройству мегаполиса, инициированной местными властями.

Долгое время стихийные торговые площадки располагались вдоль городских автодорог в непосредственной близости от жилых массивов. Там торговали песком, гравием и цементом. Прямо под открытым небом изготавливали шлакоблоки, металлические ворота и ограждения. В неустановленных местах даже возникла целая сеть таких объектов. Это, как сообщили в акимате, помимо прочего, являлось источником загрязнения. Поэтому местные власти приняли решение о передислокации всех строительных рынков на окраины города.

«Управление земельных отношений выделило 75 гектаров земли возле Бадамского моста. Специально для торговли строительными материалами. На сегодняшний день место полностью готово, в том числе инженерная инфраструктура. Мы информируем об этом все малые и крупные субъекты предпринимательства», — говорит Канат Керимбеков, руководитель отдела акимата Абайского района г. Шымкента.

С начала года за незаконную торговлю стройматериалами в Шымкенте выписали штрафы на 3,5 млн тенге.