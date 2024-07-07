Перевозчиков стройматериалов на большегрузах в Шымкенте начали штрафовать

В Шымкенте строительные рынки переносят на окраину города и в специальную индустриальную зону. Для бизнесменов представители акимата выделили землю. Естественно, планируется и подведение к рынкам необходимой инфраструктуры и коммуникаций. Будут предусмотрены места и для большой автомобильной стоянки.

Строительные рынки Шымкента переедут на окраину города. Это часть программы по благоустройству мегаполиса, инициированной местными властями. Для этого чиновники выбрали 5 специальных мест. Одно из них расположено в микрорайоне Ынтымак. Здесь администрация выделила 77 гектаров земли. Созданы условия для предпринимателей. Разъяснительная работа с бизнесменами уже началась.

По словам чиновников, летом количество грузовиков, перевозящих стройматериалы, увеличивается. Из-за этого возникают пробки и разрушается дорожное покрытие.

Бухарбай Парманов, советник акима г. Шымкента: «В Абайском районе Шымкента есть 22 предприятия по производству гравия и песка. Есть предприниматели, которые продают древесину. Около 30 граждан принимают черный метал в частных домах. Улица Алпысбаева была буквально завалена железом. С бывшего Свинцового завода тоже привозят металл. С предпринимателями была проведена беседа пол года назад, чтобы они готовились к переезду».

Теперь по дорогам Шымкента можно перевозить стройматериалы автотранспортом, массой не более 8 тонн. Однако предприниматели говорят, что это может привести к удорожанию товаров. И они обеспокоены тем, что это приведет к стагнации торговли.

Жаксылык Алимбеков, предприниматель: «Песок в Шымкент привозят из Арыси, а гравий в город привозим из Карамурта. Это очень выгодно. Пока мы привезем в город товар, цена увеличивается на 1000 тенге. Сейчас доставка товара будет дороже, если привозить его в Шымкент. Это невыгодно покупателям, если мы будем работать так».

Бизнесмены даже обратились к акиму Шымкента со своими пожеланиями.

Жаксылык Алимбеков, предприниматель: «Вчера мы пошли к акиму Шымкента и представили наше предложение, мол, давайте мы благоустроим те места, где мы сейчас работаем. Мы хотим возить товар из города в город, и хранить его на складе. Он ответил, что есть над чем подумать».

Однако, ответственные лица настаивают на том, что большегрузам в городе не место.

Нурлан Байезеров, руководитель отдела управления инспекции транспортного контроля г. Шымкента: «Мы уже начали штрафовать. Ездить многотонным машинам с перегрузом нельзя. Можно ездить в соответствии с установленными нормами».

Предприниматели предупреждены о переезде строительных рынков еще с февраля месяца. Для них предусмотрена территория в микрорайонах: Бозарык, Кызылсай, Курсай и Ынтымак. Кроме того, в районе индустриальной зоны «Жулдыз» выделено 29 гектаров земли.