Шымкент отметил новый семейный день спортивными состязаниями

В этом году в список праздничных дней нашей страны был добавлен новый праздник – День отцов.

Теперь третье воскресенье июня будет посвящено празднованию этого события.

В честь этого знаменательного дня в Шымкенте впервые прошел День отцов, организованный управлением занятости и социальной защиты населения в рамках проекта «Otbasy fest».

Мероприятие, направленное на продвижение и укрепление семейных ценностей, состоялось в центральном парке.

Здесь собравшиеся жители города могли насладиться концертной программой артистов городского дома культуры и поддержать 10 семей, соревновавшихся в спортивных играх.

Также в парке была организована выставка мастеров прикладного искусства и бесплатная консультация психологов центра «Бақытты жанұя» по вопросам укрепления семейных отношений.

Заместитель руководителя центра «Бақытты жанұя» Ерлан Альжанов отметил: «Тот факт, что День отцов празднуется в воскресенье, имеет большое значение. Воспитание и пример отца – это основа для ребенка на всю жизнь. Поэтому, если в выходные дни отцы будут уделять больше внимания воспитанию детей, мы вырастим поколение, которое будет служить своей стране и вносить вклад в развитие общества. На сегодняшнем мероприятии в четырех видах спортивных соревнований будут проверяться выдержка отцов, сплоченность семьи и их способность понимать друг друга без слов. Победителям будут вручены изделия ручной работы, созданные учениками швейных курсов центра «Бақытты жанұя»».

Соревнования под названием «Жүзден жүйрік» («Лучшие из лучших») состояли из нескольких этапов.

В ходе представления каждая семья представила название и девиз своей команды. Затем участники соревновались в играх: метание костяшек, бег с препятствиями, перетягивание каната и эстафета «Кто быстрее?».

В заключительном этапе отцы демонстрировали свою силу в поднятии гирь. Уровень мастерства участников в спортивных играх оценивали тренеры городского управления физической культуры и спорта.

Мероприятие привлекло большое внимание горожан и гостей города. Праздничная атмосфера царила в парке на протяжении всего дня.

Для детей были организованы игровые зоны, где они могли весело провести время, пока их родители участвовали в соревнованиях или наблюдали за ними.

Выставка мастеров прикладного искусства также стала ярким акцентом праздника. Жители города с интересом рассматривали работы местных умельцев и могли приобрести понравившиеся изделия.

Психологи центра «Бақытты жанұя» предоставляли консультации по вопросам семейных отношений, помогая укрепить взаимопонимание и гармонию в семьях.

По итогам соревнований, третье место заняла семья Кожабековых, второе место досталось семье Мигматовых, а победителями стали Маликовы.

Также участникам были вручены благодарственные письма в номинациях «Лучший игрок» и «Лучший болельщик» среди зрителей.

Победители получили памятные подарки и сувениры.

Празднование Дня отцов стало ярким и значимым событием для Шымкента.

Оно подчеркнуло важность семейных ценностей и привлекло внимание к роли отцов в воспитании детей.

Организаторы планируют сделать этот праздник ежегодным и надеются, что в будущем к нему присоединится еще больше семей.