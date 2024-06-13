В Шымкенте стартует инновационная система оплаты Avtobys

В целях совершенствования городского транспортного обслуживания в Шымкенте внедряется инновационная система управления и диспетчеризации – Avtobys. Это нововведение предоставляет горожанам уникальные возможности для удобной и быстрой оплаты проезда и поднимает качество городского транспортного обслуживания на новый уровень.

Теперь жители Шымкента могут с легкостью оплачивать проезд через мобильное приложение Avtobys, используя один из следующих удобных способов: Bluetooth, NFC, QR-коды и бесконтактные банковские карты.

Приложение также позволяет использовать льготные тарифы для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий без необходимости приобретения транспортных карт.

Кроме того, через мобильное приложение Avtobys можно совершать переводы на кошельки других пассажиров без дополнительных комиссий, а также оплачивать самые разнообразные услуги — от мобильной связи до образования и игр.

С приложением Avtobys каждый пассажир может отслеживать маршрут своего автобуса и прогнозировать время прибытия на остановку, что позволяет более эффективно планировать свои поездки.

В настоящее время к системе Avtobys подключены 552 автобуса города из четырех автобусных парков: ТОО «УК «Shymkent Bus», ТОО «Автоимпульс», ТОО «Санжар-моторс» и ИП «Абдуганиев».

Ежедневно через систему оплачивают проезд более 12 тысяч человек.

До сентября текущего года планируется подключить к новой системе все автобусы города и расширить доступные способы оплаты.

Эти нововведения открывают новые возможности для городского транспорта, создавая современную и удобную систему для всех пассажиров Шымкента.

Ввод системы Avtobys – это важный шаг к улучшению мобильности и качества городской жизни.

Стоит отметить, что пассажиры могут оплачивать проезд через приложение Avtobys во всех городах, где внедрена система.

На данный момент это 16 городов Казахстана: Астана, Атырау, Актобе, Хромтау, Орал, Аксай, Бейнеу, Жезказган, Павлодар, Семей, Экибастуз, Аксу, Конаев, Узынагаш, Аягоз и Шымкент.

Таким образом, запуск системы Avtobys в Шымкенте не только делает городской транспорт более удобным и доступным, но и интегрирует город в общенациональную систему, обеспечивая единые стандарты обслуживания и оплаты проезда.