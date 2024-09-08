Как предотвратить инфаркт рассказали в кардиоцентре Шымкента

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний говорят специалисты кардиологического центра.

Для предотвращения тяжелых последствий важна ранняя диагностика. Основные рекомендации с годами не меняются: надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не курить и воздерживаться от алкоголя. Пациенты, которые перенесли инфаркт и сегодня борются с его последствиями, поделились своим практическим опытом с шымкентцами.

Два года назад 50-летний Нурмаган Бекбосынов перенёс инфаркт. Чтобы вновь не оказаться на больничной койке, мужчина пересмотрел питание, бросил курить и повысил физическую активность.

Нурмаган Бекбосынов, житель г. Шымкента: «В народе говорят – познаешь, когда тебя лично коснётся. Раньше я и не думал об этом. Курил по три пачки в день. Сейчас больше нахожусь на свежем воздухе, хожу пешком. Чтобы холестерин не поднимался, лучше перейти с жирного мяса на конину. В рационе должно быть больше зелени, салатов, яичных белков. От мучного и сладкого лучше отказаться».

Врачи говорят: гипертония – болезнь, которая быстро молодеет. И для предотвращения тяжелых последствий важна ранняя диагностика. В кардиологическом центра Шымкента специалисты напоминают о профилактике сердечных заболеваний, а люди, которые победили недуг, делятся собственным опытом, на какие тревожные сигналы организма необходимо обратить особое внимание.

Специалисты отмечают, в любом возрасте нужно помнить о своем давлении — какое оно, знать уровень холестерина и содержание глюкозы к крови.

Зауре Ормаханова, врач-кардиолог: «Встречу с пациентами сегодня посвятили атеросклерозу. Обсудили с пациентами профилактику этого заболевания. Такие встречи полезны, люди внимательнее относятся к своему здоровью. И мы уверены — это изменит образ жизни пациентов с сердечными заболеваниями».

В завершении встречи специалисты угостили пациентов полезным для сердца и сосудов салатом, в составе которого необходимые питательные вещества, витамины, микроэлементы и клетчатка.