Шымкентцы до 30 лет, стали чаще жаловаться на сердце

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируют у молодых людей. Медики связывают это с образом жизни, уровнем стресса и питанием. На этом фоне особую роль играет развитие медицинской науки: новые исследования и обмен опытом помогают врачам находить более эффективные методы лечения и спасать жизни пациентов.

В кардиологическом центре Шымкента стартовала неделя науки. В течение нескольких дней врачи и ученые будут обсуждать актуальные вопросы медицины, обмениваться практическим опытом и презентовать современные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

«Современная медицина без науки не сможет развиваться, поэтому мы проводим такие мероприятия. Это очень важно для врачей. Достижения в сфере диагностики это все результат научной деятельности и совместной работы врачей с учеными», — Акерке Торебеккызы, главный специалист кардиоцентра.

Как отмечают специалисты, все инициативы, представленные в рамках научной недели, направлены на повышение качества медицинской помощи. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию науки, а вовлечение практикующих врачей в исследовательскую работу становится важным условием прогресса отрасли.

«Практикующим врачам важно заниматься наукой так как они каждый день работают с пациентами, практикуют и обладают большим опытом. А если это врач ученый, то он сможет внедрять новые элементы в работу», — Биржан Сейил, заведующий отделением Южно-Казахстанской медицинской академии.

Между тем, врачи фиксируют тревожную тенденцию: число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет, причем болезнь заметно «молодеет». Если раньше подобные диагнозы у людей до 30 лет считались редкостью, сегодня они встречаются все чаще. Среди основных причин — хронический стресс, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

«Заболевания сердечно сосудистой системы прогрессируют и пациентов становится все больше. Это мировая тенденция. Поэтому важно их изучать», — Азат Турсынбеков, директор департамента кардиоцентра.

Только за прошлый год в Шымкенте провели свыше 700 операций при нарушениях сердечного ритма. Это на полсотни больше, чем годом ранее.