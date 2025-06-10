Участились случаи инфаркта у людей младше 40 лет

Инфаркт в Казахстане стремительно молодеет. Если раньше это заболевание диагностировали в основном у людей старше 50 лет, то сегодня всё чаще его ставят пациентам моложе 45 лет. Встречаются случаи инфаркта даже у тридцатилетних.

По данным минздрава, в 2023 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались более 45 тысяч человек это почти треть всех случаев смерти в стране. Врачи отмечают тревожную тенденцию.

«Несколько лет назад у нас лежал пациент 28 лет, потом повторно поступил в 32 года с инфарктом. Я думаю, что наследственный фактор и образ жизни привел к такому состоянию. Это серьезное, угрожающее гибели пациента заболевание, оно происходит вследствие гибели миокарда, закупорки сосудов, тромбоз, спазм», — говорит заведующая отделением кардиологии Центра сердца г. Шымкента Диана Бигалиева.

Причинами роста числа инфарктов врачи называют ряд факторов: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, постоянный стресс, недостаток сна, курение, употребление наркотиков, а также неблагоприятная экологическая обстановка. Главная причина — атеросклероз. Как говорят медики, он развивается незаметно, начиная с 30 лет, и зачастую проявляется только при первом серьёзном приступе.

Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог: «Накапливается холестерин в организме, если человек неправильно питается и ведет малоподвижный образ жизни, это может привести к серьезным заболеваниям как инфаркт и инсульт. Кроме того, много молодых людей употребляют энергетики, в их состав входит таурин. Энергетические напитки плохо перевариваются это приводит к скоплению жирных кислот в организме».

Медики подчёркивают важность ежегодных скринингов и профилактических обследований. Потратив несколько часов на визит к врачу, можно предотвратить трагедию. Врачи напоминают, первые признаки инфаркта это резкая боль за грудиной, одышка, головокружение. При их появлении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае своевременного обращения современная медицина позволяет успешно справиться с этой острой сердечной патологией.