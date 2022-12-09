Грандиозные скидки до 70% в «Мире меха»

Качественный мех, который прослужит вам долгие годы. Шымкентских модниц приглашают на ярмарку верхней одежды «Мир меха».

В ярмарке представлены стильные модели шуб, дубленок, пальто и курток. Все это можно найти на ярмарке в торгово-развлекательном центре Аль Фараби. Покупательниц порадуют скидками до 70%.

В Шымкенте в самом разгаре ярмарка верхней одежды. Впереди сильные морозы. Чтобы не замерзнуть нужно утеплиться. Сделать это помогут в «Мире меха». На ярмарке меховых изделий можно приобрести шубы из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя. Богатый ассортимент в «Мире меха» поможет найти верхнюю одежду по душе. Балжан Амирбаева постоянный клиент ярмарки. Женщина купила меховую жилетку.

«Мне очень нравится эта жилетка. Мой выбор остановился на ней. Здесь большой ассортимент верхней одежды, а самое главное, шикарное качество. Я довольна и обслуживанием, продавцы очень грамотные. Приходите и покупайте верхнюю одежду здесь!», — говорит Балжан Амирбаева, жительница г.Шымкента.

Меховая ярмарка «Мир меха» радует модниц стильными и качественными шубами на протяжении 7 лет. Меховые изделия от российского производителя славятся отличным качеством. Шубы здесь отличают изысканность, красота и презентабельность. А опытные продавцы и консультанты помогут подобрать подходящую верхнюю одежду по цене, статусу и возрасту покупательницы, а также по типу фигуры.

«У нас широкий ассортимент меховых изделий из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя. Приглашаем всех посетить нашу ярмарку. Вы можете приобрести наши меховые изделия со скидкой до 70%. А также у нас действует рассрочка. Норку можете приобрести от 360 тысяч тенге. И приятный бонус — покупателям любого мехового изделия пальто из альпаки в подарок и подарочный сертификат на 70 тысяч тенге«, — говорит Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир меха».

К каждой шубе прилагается маркировка. По ней покупатели могут проверить её подлинность. Верхнюю одежду можно взять в рассрочку от Народного банка или банка Home credit на 12 месяцев. Спешите в «Мир vеха» по адресу: Тамерлановское шоссе, 19.

Адрес: Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус), торгово-развлекательный центр «Аль Фараби»