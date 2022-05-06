Грандиозные скидки от магазина «Эталон меха»

Магазин «Эталон меха» сообщает о грандиозных скидках. Действуют 30-50 процентные скидки и не только, товар можно приобрести в рассрочку.

Майские праздники, а значит пришло время скидок в магазине Эталон меха. Те, кто хочет сделать подарок или просто приобрести себе шубу, куртку или пальто-уж точно не пожалеют.

В магазине Эталон меха новое поступление, выбор большой и цены оптимальные. Довольным останется даже самый капризный клиент.

«У нас большой ассортимент товара, как раз начинается свадебный сезон и можно приобрести шубы, пальто, дубленки и другую верхнюю одежду. Мы ждем всех«, — говорит Евгения Шевцова, продавец магазина «Эталон меха»

В магазине Эталон меха можно приобрести качественную верхнюю одежду. К слову, можно оформить покупку в рассрочку через банк Евразия и Банк HOME Кредит.

Если вы решили совершить покупку, спешите по адресу: Тамерлановское шоссе. ТРЦ «Баян Сулу. Магазин «Эталон меха» расположен на 3 этаже.