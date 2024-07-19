Как проводят летний отдых дети сотрудников компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

«ПетроКазахстан» проводит летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников. Сегодня первая группа ребят разных возрастов отправилась в лагерь «Машат». Пятиразовое питание, занимательные кружки на свежем воздухе, высокий уровень безопасности. Родителей и дети довольны!

Афина Мантиди, воспитанница лагеря «Машат»: «Мои родители работают в ПетроКазахстане, я хочу очень сильно посоветовать этот лагерь Машат. Потому что здесь есть чем заняться, можно найти очень много знакомых, очень все дружные здесь, очень хорошее питание, если кто-то волнуется за это. То есть, этот лагерь создан для спорта. То есть, в этом лагере просто так сидеть не получится, здесь всегда весело».

Компания «ПетроКазахстан» предоставляет различные льготы своим сотрудникам на постоянной основе. Руководство нефтеперерабатывающего завода не оставляет без внимания и детей рабочих нефтеперерабатывающего предприятия. Ежегодно компания дарит детям путевки в летний-оздоровительный лагерь.

Индира Аралбаева, специалист отдела по связям с общественностью ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Наша компания ПетроКазахстан уделяет большое внимание социальной поддержке своих сотрудников. Именно поэтому, мы каждый год отправляем детей наших сотрудников в летние лагеря. Работаем с этим лагерем Машат уже несколько лет. Дети, пришедшие сюда однажды, хотят приехать снова в следующем году. Поэтому мы стараемся каждый год увеличивать количество отдыхающих и как можно больше детей здесь могли провести время».

Как говорят родители детей, располагающая обстановка в лагере, новые знакомства и общение, положительно влияют на развитие школьников – исчезают комплексы, укрепляется характер, появляются силы и желание, чтобы энергично «ворваться» в новый учебный год.