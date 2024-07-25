Аким города Габит Сыздыкбеков встретился с председателем совета директоров крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии электрической компании «Alageum Electric» Еркебуланом Ильясовым.

В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. Основная цель – создание стабильной и эффективной энергетической системы, которая будет способствовать социально-экономическому развитию города Шымкента.

Глава мегаполиса отметил, что в работе по обеспечению населения города электричеством имеются трудности.

Город растет каждый день, появляются новые микрорайоны и социальные объекты. Соответственно, увеличивается нагрузка и на электрические сети.

Мощности старых трансформаторов недостаточно, особенно в периоды дождей, что создает неудобства для населения. Ведь большинство трансформаторов было введено в эксплуатацию в 1970-х годах.

В рамках социальной ответственности бизнеса компания берет на себя обязательство по замене изношенных трансформаторов, находящихся в ведении городского акимата, и проведению капитального ремонта.

Кроме того, трансформаторы на подстанции «Бозарык», являющейся одной из основных артерий по обеспечению города электричеством, также будут отремонтированы.

Стоит отметить, что замена старых трансформаторов позволит улучшить качество услуг по доставке электроэнергии жителям города и снизит риск аварийных ситуаций.

В конце встречи глава мегаполиса подчеркнул важную роль бизнеса в социально-экономическом развитии города и выразил благодарность руководству компании за активную позицию в реализации важных проектов.

В продолжение темы сотрудничества с компанией «Alageum Electric», важно отметить, что компания уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер в области энергетики.

Ее участие в модернизации электрических сетей Шымкента является частью более широкого плана по обновлению инфраструктуры города. Этот план включает в себя не только замену старых трансформаторов, но и внедрение новых технологий для повышения энергоэффективности

В завершение встречи, аким города выразил уверенность, что сотрудничество с компанией «Alageum Electric» станет примером успешного взаимодействия бизнеса и властей в интересах всего общества.

Он отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению экономической стабильности города и повышению качества жизни его жителей.