Нехитрые лайфхаки для улучшения органов чувств

Как омолодить чувства

Чем человек старше, тем он опытнее и мудрее. Во всяком случае, так воспринимает себя большинство из нас, взрослых. А вот острота чувств, свежесть восприятия мира с возрастом притупляются. Речь сейчас о тех чувствах, которыми наделила нас природа. Через них мы с раннего детства познавали мир и удивлялись его яркости, каждый день открывали вокруг что-то новое. Но шли-бежали годы и однажды ты вдруг понял, что чувства уже не те: зрение утратило остроту, слух подсел и нос подводит. И все вокруг как будто потеряло прежние краски. Неужели так подкрадывается старость, печалимся мы. И так хочется, чтобы все было, как раньше, в молодости…

Поворот на 180 градусов

Что по этому поводу говорит медицинская наука. Увы, она беспристрастно и неумолимо подтверждает, что возрастные изменения, вызывающие притупление чувств, являются естественными и необратимыми. Возрастной потере слуха подвержена примерно половина людей старше 75 лет. Уже после 30-ти может начать портиться зрение, а большинству людей пожилого возраста не обойтись без очков. Годам к сорока чувствительность начинают терять вкусовые рецепторы, а еще через 10 лет постепенно ослабевает обоняние.

И чтобы чувствовать мир так же, как в молодости, нам требуется постоянная стимуляция. В итоге появляется потребность в более громких звуках, более насыщенных вкусах и ярких запахах.

С другой стороны, мы сами во многом виноваты, что со временем наша «реакция на жизнь» становится вялой и равнодушной. Помните, в детстве мы могли часами смотреть, как плывут и изменяются облака в небе, как муравьи несут зерна в свой домик, слушать пение еще неизвестных нам птиц, испытывать настоящее счастье, поглаживая соседского котенка… Все наши органы чувств, рецепторы были на острие. А теперь мы несемся по жизни, мало что замечая и мало чему радуясь. А может, попробовать снова, как в детстве, воспринимать жизнь каждой клеточкой? Начать прислушиваться и приглядываться, тренировать свои ощущения? Ведь можем же мы накачать мускулы, а почему бы не попробовать «подкачать» чувства. Слух

По статистике, каждый шестой взрослый человек испытывает сложности со слухом, а около 20% страдают от состояния, называемого звоном или шумом в ушах. К сожалению, возрастная потеря слуха считается необратимой. Но замедлить ее наступление мы можем попробовать.

Как и любой орган чувств, слух можно натренировать. Старайтесь прислушиваться к самым тихим звукам в своем доме, не делайте слишком громким звук телевизора, начинайте сознательно обращать внимание на приятные звуки природы: пение птиц, шелест листвы, шум воды. Все дело в том, что слышим мы не столько ушами, сколько мозгом. За счет тренировки ваш мозг учится быстрее выделять и распознавать звуки.

Есть нехитрая гимнастика, которая приносит пользу, увеличивая циркуляцию крови в районе ушных раковин.

Делать ее очень просто:

* растирайте ушные раковины раскрытыми ладонями по часовой стрелке;

* дергайте мочки вверх-вниз;

* обхватите голову, прижав ладони к ушным раковинам, осторожно постучите пальцами по затылку;

* зажмите уши ладонями, чтобы создалось ощутимое давление, затем резко уберите руки;

* вставьте пальцы в слуховой проход (неглубоко!) и осторожно понажимайте на стенки, покрутите пальцами, как бы растирая кожу.

Делайте это каждое утро, повторяйте упражнения по 15 раз.

Берегите свой слух в течение всей жизни: вовремя лечите все заболевания ушей и не пренебрегайте обращением к врачу.

Учтите, что ухудшение слуха может быть вызвано серными пробками в ушах (чаще встречается у пожилых людей), такая проблема легко решается в кабинете лор-врача. Негативно влиять на слух могут и некоторые лекарственные средства. Здесь должна помочь консультация врача.

Зрение

Наиболее популярный и простой метод улучшения зрения – использование очков или контактных линз. Но существуют и другие способы, позволяющие улучшить зрение или поспособствовать поддержанию здоровья глаз.

Хорошим стартом на этом пути станет употребление витаминов А, В, С и Е. Они содержатся не только в комплексах поливитаминов, но и в цельных зернах, свежих фруктах и овощах.

Есть такой пигмент лютеин. Чтобы хорошо видеть, в день человек должен получать 5-6 граммов лютеина. Он способствует поддержанию остроты зрения, при его дефиците окружающий мир будет выглядеть нечетко, размыто. Еще он фильтрует часть солнечного спектра, то есть защищает глаз от яркого света, а также от свободных радикалов, которые образуются на свету.

Существует много продуктов, содержащих лютеин: шпинат, кукуруза, зеленый горошек, морковь, сельдерей, бобовые, хурма, тыква, персики, цитрусовые, черника и ряд других. Не забывайте включать их в свое ежедневное меню. Конечно, получить ударную дозу лютеина только из пищи мы не можем. Поэтому периодически «подкармливайте» свои глаза, подбирая подходящие аптечные средства вместе с врачом.

Обязательно уделяйте внимание гимнастике для глаз. Она улучшает кровообращение, питание сетчатки и натренированность мышц.

Школьникам неплохо было бы выполнять легкую гимнастику для глаз после каждого урока или хотя бы два раза в день. Людям, которые работают за компьютером или с документами, также необходимо делать перерывы каждый час и «разминать» глазные мышцы.

Вот несколько элементарных упражнений.

Просто поморгайте в течение примерно двух минут. Важно делать это быстро, но без напряжения глазных мышц. Упражнение помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.

Водите открытыми глазами, повторяя силуэт цифры восемь. Повторите эти движения 5-7 раз. Упражнение полезно для глазных мышц.

Выберите несколько предметов, которые вас окружают – шкаф, дверную ручку, вазу с цветами и т.д. Обведите взглядом их контуры. Повторите упражнение 5-8 раз.

Зажмурьтесь на 3-5 секунд, а после широко глаза. Выполните упражнение 7-8 раз, чтобы расслабить глазные мышцы и активизировать кровообращение. Полезно также массировать шейный отдел, периодически вставать, делать короткие прогулки (чтобы восстановить кровоток и сбросить напряжение), подходить к окну и в течение пары минут смотреть вдаль, на линию горизонта, чтобы глаза расслаблялись и отдыхали.

При ярком солнце не забывайте носить темные очки, чтобы предотвратить негативное влияние ультрафиолетового излучения.

Обоняние

Восприятие запахов может ослабевать с возрастом или пропасть в результате болезни или несчастного случая. Иногда потеря обоняния может быть связана с тяжелой анорексией или недоеданием, опухолями головного мозга, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или черепно-мозговой травмой. Кстати, курение также может быть причиной плохого восприятия запахов.

Если вы столкнулись с внезапным нарушением обоняния, которое не проходит в течение 1-2 недель (по причине простуды, аллергии и т.п.), обратитесь к врачу, он поможет найти проблему.

Если дело не в болезни, то попробуйте «домашние» способы улучшить обоняние. Обострить нюх способны солевые назальные спреи. Помогает натренировать нос и применение сильных ароматов: не упускайте возможности принюхиваться к природным запахам цитрусов, фруктов и ягод, ароматам специй, приятному парфюму.

Интересно, что обоняние может улучшаться в весенние и летние месяцы, а также в моменты, когда вы голодны.

Вкус

В течение жизни у человека нередко меняются вкусовые предпочтения. Еда, которая доставляла настоящее наслаждение, может со временем показаться пресной и безвкусной. Чтобы получить прежнее удовольствие, мы начинаем злоупотреблять солью, сахаром, специями и приправами.

Интересно, что наш вкус тесно связан с обонянием. Обонятельные рецепторы в носу способны улавливать нюансы ароматов, недоступные нашим вкусовым рецепторам. Если слабеет обоняние, то может притупляться и вкус.

На вкусовые ощущения часто влияют лекарства, которые вы принимаете, поэтому, если вы заметили внезапное изменение, проконсультируйтесь со специалистом.

Чтобы потренировать свои вкусовые рецепторы, практикуйте метод «осмысленная еда»: во время приема пищи не спешите, старайтесь фиксировать и осознавать оттенки вкуса того или иного продукта. Избегайте крайностей: слишком много соли или сахара, слишком много алкоголя, чрезмерно горячая пища и т.д. Во время еды не отвлекайтесь на просмотр телевизора или смартфона, чтение книг или газет.

В каждый прием пищи, будь то полноценный обед, перекус или легкий ужин, осознанно включайте внимание и старайтесь описать впечатления от аромата, вкуса, текстуры блюд и напитков. Старайтесь их запомнить, подключайте ассоциации. Такая тренировка занимает несколько минут, зато через пару недель вы с удовольствием почувствуете, как ваш тонкий вкус возвращается.

Осязание

Это то самое «пятое» чувство, которым мы часто пренебрегаем. Нам кажется, что ощупывать поверхности могут только люди с недостатком зрения. На самом деле, отказываясь от сознательного прикосновения к предметам, животным, людям, мы многое теряем.

Наша кожа содержит тысячи нервных окончаний, которые реагируют на давление, температуру, структуру и другие стимулы. Эти сигналы передаются в мозг, где они интерпретируются как ощущения.

Осязание напрямую влияет на эмоциональное состояние человека. Например, что-то приятное на ощупь может вызывать чувство комфорта и умиротворения, а неприятное – дискомфорта и раздражения.

Ласковое прикосновение любящего человека способно буквально вдохнуть в нас жизнь и энергию. Именно поэтому психологи говорят по пользе объятий. Кожный покров и мозг человека, которого обнимают, как бы получает информацию о том, что мир безопасен и дружелюбен, а сам человек – кем-то любим. А еще замечено: одинокие люди, лишенные телесного контакта с близкими, значительно больше подвержены риску инфаркта.

Вот несколько способов, как можно улучшить восприятие мира через осязание.

Изучайте текстуры, ощупывайте разные поверхности – от грубых и шершавых до гладких и нежных. Это позволит вашим периферическим нервам стать более чувствительными. Регулярное массажирование и увлажнение кожи, а также пользование жесткой губкой в душе помогут вашим поверхностным нервам стать гораздо более чувствительными. Помогайте себе чувствовать мир через осязание, больше используйте свои руки в повседневной жизни: самостоятельно готовьте еду, с удовольствием делайте домашнюю ручную работу. Это поможет вашим нервным окончаниям развиваться и оставаться чувствительными как можно дольше.

В итоге вы начнете чувствовать мир вокруг более глубоко и интенсивно. А ваши переживания и ощущения заиграют яркими красками. Как в молодости!

Яна КОТТ