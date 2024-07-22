Праздник, который всегда при нас

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Как сказал известный киногерой, голова – предмет темный. И современная наука это подтверждает: мозг – самая загадочная часть организма. Сколько ни углубляйся в его изучение, все равно информации недостаточно.

Но некоторые факты о человеческом мозге нам все же известны.

Хотя ученые говорят, что завтра многие из этих знаний могут быть опровергнуты или дополнены. Чем больше мы знаем, тем больше еще остается узнать.

Что такое головной мозг?

Головной мозг – это основной орган, который управляет центральной нервной системой. Если мозг травмирован, то нарушается жизнедеятельность многих органов человека. Повреждения в нервной системе содействуют возникновению более 500 заболеваний.

Некоторые ученые сравнивают головной мозг с нашей Вселенной. Они считают, что если мы поймем принципы работы главного человеческого органа, то поймем и суть мироздания.

Сложность изучения головного мозга скрыта в самой структуре органа. Она настолько многогранная, что ученым потребуется много времени и опыта, чтобы понять его возможности. Поэтому исследование работы головного мозга – это важнейшая часть современной науки.

Правда ли, что наши предки были умнее нас?

Согласно исследованиям ученых, современный человек знает и умеет меньше, чем его предок 500 или 1 500 лет назад. Особенно заметный «откат» стал проявляться с появлением современных гаджетов и телевидения. Наш прапрапрадедушка, чтобы выжить и вырастить детей, должен был помнить тысячи важных вещей: как построить дом, как его согреть в холодное время, какие растения можно есть, когда сеять семена и как ухаживать за всходами, как понять, что рядом хищник, и как от него спастись, как наточить косу, сделать лук или сплести обувь себе, жене и детям, как понять, что воду можно пить, как найти в лесу дорогу домой… Эти знания накапливались в течение всей жизни, и мозг старательно хранил все, что усваивал годами.

Сейчас мы – особенно это относится к подрастающему поколению – знаем, что все сведения можно за минуту получить в интернете. Эта информация попадает в «краткосрочную память» и редко удерживается там: почерпнув какие-то сведения в интернете, мы достаточно быстро их забываем. Таким образом, собственные «мощности» мозга, который был приспособлен к выживанию в суровых условиях, почти не используются. В результате мы перестаем самостоятельно думать, а ведь головной мозг и его нейронные сети нужно заставлять работать.

Интересные факты о мозге

На данный момент наука уже многое знает о головном мозге, например:

* самая активная работа мозга происходит в возрасте от двух до 11-ти лет;

* размер мозга не влияет на умственные способности;

* занятия спортом эффективно отражаются на деятельности мозга;

* мозг воспринимает морскую болезнь за галлюцинацию, вызванную ядом;

* мозг не отдыхает, он работает 24/7;

* мозг не ощущает боль, поэтому возможны операции, когда пациент находится в сознании;

* мозг использует примерно 20% от вдыхаемого кислорода, поэтому он так чувствителен даже к краткосрочной нехватке кислорода – гипоксии и духоте;

* мозг состоит из воды более чем на 75%, поэтому обезвоживание для него опасно;

* функции мозга не ограничиваются только мышлением, он отвечает за поддержание равновесия, работу внутренних органов, произвольные и непроизвольные движения, терморегуляцию и многое другое;

* алкоголь убивает нейроны мозга.

Что является лучшей тренировкой для мозга?

Оказывается, лучшее упражнение для мозга – занятие незнакомой деятельностью. Возьмите на вооружение несколько трюков, которые помогут держать ваш мозг в тонусе.

Используйте нерабочую руку. Причесывайтесь или чистите зубы слабой рукой. Правши используют левую руку, левши – правую. Это активирует моторную кору в противоположном полушарии, что эффективно скажется на работоспособности.

Попробуйте передвигаться по квартире или принимать душ вслепую. Вы не поверите, насколько сильно обострятся остальные органы чувств. Попробуйте на ощупь определить тип предмета, достоинство монетки или найти неровности на рабочем столе.

Пробуйте новые запахи. Обоняние напрямую связано с мозговым эмоциональным центром. Вдыхайте эфирные масла и прочие запахи, новые ощущения запустят работу мозга!

Посещайте новые места, постройте новый маршрут на работу. Каждое новое место – встряска для мозга. Он начинает анализировать ситуацию, копить данные, обостряются все органы чувств.

Яна Котт