Сера горит в индустриальной зоне «Ордабасы» в Шымкенте

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Редактор Тина Кудайберген
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Сегодня, 27 июля, на территории индустриальной зоны «Ордабасы» в Енбекшинском районе Шымкента произошло возгорание технической газовой серы.

Огонь охватил мешки с серой, хранящиеся на открытой площадке ТОО «KMG Supple Company».

На данный момент информации о пострадавших нет. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков находится на месте.

Для ликвидации пожара задействованы силы Департамента по чрезвычайным ситуациям: 84 сотрудника и 22 единицы техники. На месте происшествия работает оперативный штаб, развернут командный штабной модуль. Руководит операцией замначальника департамента полковник Камбаров.

Сера, подвергшаяся возгоранию, поступила с Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и предназначалась для транспортировки в ТОО «Казфосфат», завод минеральных удобрений в Таразе.

В ликвидации пожара также участвуют Центральный медицинский комитет (3 сотрудника и 1 единица техники), местные исполнительные органы (4 сотрудника), санитарно-эпидемиологическая служба (2 сотрудника и 1 единица техники), а также сотрудники промбезопасности (2 работника).

Жителям близлежащих районов рекомендуется закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу и использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

Для обеспечения безопасности людей на время ликвидации пожара и его последствий принял решение об эвакуации жителей мкр. Шанырак.

Ситуация находится под личным контролем акима Шымкента Г. Сыздыкбекова, ведутся работы по полному тушению возгорания.

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