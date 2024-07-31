Шымкентцы жалуются на своры бродячих собак и соседство с бомжами

Бездомные собаки держат в страхе жителей 15 микрорайона Шымкента. Псы сбиваются в стаи и кидаются на прохожих. Жители призывают чиновников решить проблему. Заодно требуют принять меры в отношении хозяев, которые бросают своих питомцев. Многие псы, вероятно, когда-то были домашними.

Жамал Бейсенби, жительница г. Шымкента: «Я с трёхлетним внуком шла с базара и передо мной 7-8 собак. Я была в шоке. Пришлось обходными путями идти домой, не смотря на то, что дойти мне оставалось всего 20 метров».

Жить по соседству с бездомными сворами люди боятся. Жители не скрывают, куда только не жаловались, чтобы собак они тут больше не видели.

Владимир Чиркин, житель г. Шымкента: «Как Дворец «Фосфорников» огородили, собаки теперь перебрались к домам. Совершенно не дают покоя, особенно, когда все 20 собираются в одном месте и лают. Сколько раз мы везде обращались, никто не помог».

Оркен Абдреев, житель г. Шымкента: «Бродячие собаки не дают нам покоя. У нас во дворе много детей. Кто ответит, если кого-то из них покусают собаки».

Чиновники утверждают, что четвероногих отлавливают. Но полностью избавить от бездомных животных пока не могут.

Ерлан Аденов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента: «К нам жалобу направили через «109 Ай-комек». По поступившему обращению были приняты меры, бригада №3 проводила работы по отлову. В настоящее время из-за принятия закона «Об ответственном обращении с животными», отлов собак ведется способами, которые не причиняют вреда животным».

Не только бродячие собаки беспокоят жителей. По словам горожан, во дворах поселились бездомные люди. Они устраивают ночлег, разводят костры и нецензурно выражаются.

Гульнара Есенгельдиева, жительница г. Шымкента: «Всю ночь пьют, дерутся, кричат. И ночуют здесь. Место превратили в мусорную свалку. Дети боятся выходить. Вечером здесь сборище алкашей. Не только мужчины, но и женщины».

Жамал Бейсенби, жительница г. Шымкента: «Бездомные готовят здесь, чай пьют. Раньше мы вечера здесь проводили, отдыхали. Теперь боимся пройти рядом».

Справиться с лицами без места жительства, обещают полицейские.

«Участковыми инспекторами управления полиции Аль-Фарабийского района ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику правонарушений на административной территории. Сообщаем, что данная территория находится под строгим контролем участковых инспекторов полиции», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Тем временем жители пока вынуждены самостоятельно защищать себя и от голодных псов, и обходить стороной шумные компании.