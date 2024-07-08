Супершампунь своими руками

Как сделать самый обычный шампунь полезнее и не переплачивать за заманчивые обещания производителя? Напомним вам несколько несложных способов, чтобы придать своему шампуню сверхсилы не хуже, чем в рекламе.

Эфирные масла

Самый простой способ придать красоту волосам – обратиться к природе. В любой аптеке вы найдете эфирные масла, способные творить чудеса с вашими локонами.

Первое в списке – масло лаванды. Оно делает волосы мягкими, шелковистыми, послушными, защищает их от перегрева при использовании утюжка или фена. Кроме того, лаванда успокаивает и обеззараживает кожу головы.

Эфирное масло розмарина оказывает стимулирующее действие на работу сальных желез. Вытяжка из этого растения хорошо питает, запускает регенерацию клеток кожи и активно борется с причинами возникновения перхоти.

Эфирное масло чабреца – спасательный круг для волос, которые пострадали после процедур в салонах: химической завивки, окрашивания или выпрямления.

Не обходите вниманием эфирные масла цитрусовых. Грейпфрут восстанавливает естественный жировой баланс кожи головы, апельсин и нероль укрепляют и повышают эластичность волос. Настоящая находка для светловолосых красавиц эфирное масло лимона. Кроме того, что оно осветляет волосы и заставляет их буквально светиться, оно еще укрепляет их и борется с перхотью.

Так как же пользоваться эфирными маслами?

В то количество шампуня, которое вы обычно наносите на волосы за одно мытье, нужно добавить 2-3 капли эфирного масла. Не больше!

Масло кокоса

Секрет красоты волос женщин востока – кокосовое масло. Его добавляют и в шампунь, и в маски, даже в чистом виде наносят на кончики. Главное, не переусердствуйте, достаточно нескольких капель, иначе волосы станут жирными и их будет тяжело промыть.

Кокосовое масло – это питание, смягчение и защита от вредного воздействия солнечных лучей, ветра и жесткой воды.

Яблочный уксус

Известный совет: ополаскивать волосы водой с яблочным уксусом. Но есть еще один вариант: используйте это средство в уходе за волосами – смешайте его с шампунем. Идеальное соотношение – 1:1. Что же даст такой уход? Шелковистый блеск, легкость и невероятную чистоту. А еще вы заметите, что волосы меньше электризуются.

Соль

Зачем некоторые женщины добавляют соль в шампунь? Как оказалось, этот метод помогает намного быстрее и качественнее очистить кожу головы. Не стоит также забывать о мощном антибактериальном эффекте соли.

В результате у вас появится невероятно качественный шампунь, способный на глубокую очистку. При этом не придется тратиться. Лучше всего использовать морскую соль мелкого помола. Можно сразу всыпать одну ложку соли в емкость с шампунем. А можно просто добавлять в порцию средства небольшое количество соли непосредственно перед мытьем.

Яна Котт