Абсурд, который мы заслужили?: Почему лучше родиться кошкой в Турции, чем женщиной в Казахстане

Одним февральским холодным днем жительница Шымкента собиралась на день рождение подруги. Она закончила свои сборы, пошла в цветочный магазин за красивым букетом.

Вызвав такси, чтобы добраться до праздника именинницы, героиня нашей истории облокотилась об перила и с букетом цветов в руках, ждала приезда водителя, как вдруг она почувствовала сильный удар в спину.

Не понимая, что происходит и откуда последовал удар, девушка повернулась и увидела взрослого мужчину, который скатывается с перил и падает на пол. Однако на этом страннейшая ситуация не закончилась.

Встав с земли мужчина, размахнулся кулаком и ударил по челюсти девушки с такой силой, что у неё слетели очки. Поняв, что её жизни грозит опасность, а рядом нет ни одного человека, который мог бы ей помочь, она с криками о помощи забежала в здание.

Нет, это не домыслы автора сия колонки, это реальная история, которая произошла в Шымкенте 13 февраля 2024 года. Пострадавшая девушка, задокументировав травмы у судмедэксперта, подала в суд на напавшего мужчину. Наказание представители фемиды вынесли. Но пострадавшая с ним не согласна.

«Этот человек получил один год условного срока, 100 часов исправительных работ и принудительное лечение в наркологии»,-написала потерпевшая Лаура Оспанова в своем посте в инстаграме.

Кстати, всю ситуацию засняла камера, и вы можете посмотреть как это все было, пройдя на страницу жертвы агрессора. С этой показательной истории я решила начать свою статью об отношении к женщинам в нашем обществе.

«Жирный кабан»

Нельзя игнорировать громкий судебный процесс над Бишимбаевым по делу об убийстве супруги — Салтанат Нукеновой. Дело, которое не оставило равнодушным не только казахстанцев, но и жителей других стран.

Каждый день тысячи людей смотрят прямой эфир из зала суда словно трагический сериал или же реалити шоу, где на всеобщее обозрение выставлена вся приватная жизнь погибшей Салтанат, а потом идут обсуждать и давать оценку процессу.

На этой волне в тик-токе и в инстаграм появилось множество хэштегов, поддерживающих Салтанат, и один из них «Жирный кабан». Именно так назвал Бишимбаева брат погибшей Салтанат-Айтбек.

Мамы и папы маленьких девочек снимают видео, с надписью: «До того, как ты повзрослеешь, надеюсь, в мире вымрут все «жирные кабаны» и останутся только любящие мужчины».

Помимо этого в народе появилась очень трагическая шутка: «Лучше родиться кошкой в Турции, чем женщиной в Казахстане».

До чего мы с вами, дорогие казахстанцы, дошли? Почему в 2024 году нам все еще нужно доказывать и объяснять, что женщина не груша для битья, что она — полноценная личность и такой же человек как и мужчина, которая имеет такое же право голоса и право на свое мнение.

В своем инстаграм аккаунте блогерка и гражданская активистка Диана Идрис выложила шокирующие истории женщин, которые писали ей в директ свои истории, когда они подвергались насилию со стороны мужчин. Как признается сама Диана количество историй было настолько большим, что пришлось потратить целый день, чтобы выложить половину из них. Эти истории показывают плачевность ситуации в Казахстане.

Страшный судебный процесс по делу убийства Салтанат Нукеновой показал нам и то, что все же в нашем обществе есть достойные граждане, которые не молчат и выражают активно свою позицию на счет насилия над женщинами, но и вместе с ними немало тех, кто выказывает сожаление и даже понимание Бишимбаеву.

Много раздумывая над этой ситуацией и над её природой, я пришла к выводу, что мы-казахстанцы просто во многом не уважаем друг друга, и именно из неуважения растут ноги у насилия, которое может обернутся трагедией.

Если бы в нашем обществе не процветали сексисткие и мизогинные предрассудки, то большинство полицейских не пытались бы замять дело о домашнем насилии, мы бы не крали друг у друга, мы бы не обманывали друг друга и пытались бы сделать общество лучше.

Мы ничего не поменяем на глобальном уровне, пока не начнем с самого сложного-с себя!

И к слову, в сексизме и мизогинии я обвиняю не только недалеких мужчин, но и некоторых женщин. Согласитесь, каждый раз, когда вы видите пост в инстаграме девушки, которая отдыхает условно на Мальдивах с Cartier на руках к ней, будто по акции 1+1 приходит бонусом комментарии от женщин по типу: «Явно чья-то дочь, любовница» и т.д и т.п. Даже если так оно и есть, почему вас это заботит? Почему женщина женщине враг?

Страшно стало еще сильнее, когда женщины начали, сами того не понимая, поддерживать Бишимбаева словами: «Сама виновата, надо было ей уходить! Надо было вовремя заткнутся! Видимо есть за что».

Люди, мы забываем, что мы люди! Мы можем долго обсуждать законы о гендерном равенстве и их эффективность в Казахстане, но надо признать, пока воспитание и уважение к женщинам и в принципе друг к другу не появятся в наших с вами сознаниях, родиться кошкой в Турции всегда будет заманчивее, чем в принципе родиться в Казахстане, будь то женщиной или же мужчиной.