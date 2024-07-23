«Боятся выйти на работу»: Закон о домогательствах просят принять общественники

Общественники просят ввести закон о домогательствах. В последний раз правительство не поддержало поправки о харрасменте.

Поэтому подобные случаи пока нигде никак не регистрируются, а жертвы приставаний боятся заявить в полицию, опасаясь что обидчик останется безнаказанным.

Видеозапись сделала жительница Шымкента, которая пожелала остаться анонимной. На кадрах водитель одного из известных агрегаторов такси, который словесно домогается до девушки. Обеспокоившись своей безопасностью она включила видеозапись.

По словам адвоката Евгения Яворского, отдельной статьи, которая бы предусматривала наказание за домогательство, нет. Но неадекватного водителя можно привлечь как минимум за хулиганство.

«Мелкое хулиганство, я считаю, здесь присутствует состав административного преступления, теперь смотрите, если были какие то действия, не только слова а направленного действия, то я думаю есть изнасилование просто не завершилось по независящим от него обстоятельствам но я думаю можно писать и перспектива будет», -говорит Евгений Яворский, адвокат.

Общественники давно просят ввести в уголовный и административный кодексы статью о домогательствах. К женщинам и детям пристают в общественных местах, такси, автобусах, на работе, в школе или университете. Общественники считают, домогательства влияют не только на психологическое состояние жертвы, но и даже на экономическое положение в стране.

Женщины боятся ездить в общественном транспорте и такси, ходить на лекции к преподавателям с «сальными» шутками, таким образом недополучая знания и образование, а иногда даже теряя работу.

«Они очень сильно дискриминируют права женщин и создают угрозу для жизни и здоровья, наносят психологические травмы, и могут привести к такому страшному преступлению как изнасилование. Домогательства в общественном транспорте это проблема серьезная и экономическая, многие женщины даже не выходят на работу», -говорит Азиза Шужеева,

член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

При этом в обновленном законе о защите прав женщин и детей есть статья статья за домогательства по отношению к несовершеннолетним. Подобная же, говорят общественники, нужна и для защиты прав взрослых от посягательств на их честь и достоинство.