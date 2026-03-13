Казахстан поделился инициативами по защите прав женщин на сессии ООН

Редактор Юлия Машковская
Фото конституционного суда Республики Казахстан

Казахстанская делегация во главе с председателем конституционного суда Эльвира Азимова приняла участие в 70-й сессии комиссии ООН по положению женщин.

В ходе общих дискуссий глава делегации представила опыт Казахстана по укреплению правовых и институциональных механизмов обеспечения гендерного равенства и расширения прав женщин.

«Важную роль играют устойчивое развитие, эффективная система правосудия и комплексная государственная политика по защите прав женщин», — отметила Эльвира Азимова.

На министерском круглом столе, посвящённом вопросам поддержки пожилых женщин, казахстанская сторона рассказала о мерах по повышению их социальной активности и обеспечению равного доступа к правовой защите и социальным услугам.

В ходе сессии делегация подчеркнула приверженность Казахстана выполнению международных обязательств в сфере гендерного равенства и обмену лучшими мировыми практиками по защите прав женщин всех возрастов.

Кроме того, Эльвира Азимова провела встречу с администратором программа развития ООН Александром Де Кроо. Стороны обсудили развитие сотрудничества в продвижении гендерного равенства и роль регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Алматы как ключевой площадки для реализации совместных программ в Центральной Азии.

