В Шымкенте улицы города становятся безопаснее благодаря новой разметке

В Шымкенте активно наносят новую дорожную разметку в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Общая протяженность асфальтированных дорог в городе составляет 2312,3 километра.

Согласно плану, в этом году разметка будет нанесена на почти 1 100 километров дорог. На данный момент уже завершены работы на 167 километрах.

Разметка была нанесена на следующих улицах: Арғынбекова, Адырбекова, Бәйтерекова, Қазыбек би, перекресток улиц ⁠Бәйдібек би — Төлеметова, перекресток улиц Төлеметова — Сырым батыра.

Для обеспечения безопасности школьников будут организованы 10 трапециевидных пешеходных переходов.

На улице Назарбекова, напротив Назарбаевской интеллектуальной школы, уже нанесена разметка на трапециевидном пешеходном переходе.

Эти работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

В рамках реализации городских планов особое внимание уделяется безопасности дорожного движения.

Регулярная проверка состояния разметки и её обновление позволяют поддерживать высокий уровень безопасности на дорогах города.

Важно отметить, что правильная и четкая разметка играет ключевую роль в предотвращении дорожных происшествий и улучшении общей организации движения

Жители города положительно отзываются о проводимых работах, отмечая улучшение видимости на дорогах и повышение уровня безопасности для пешеходов и водителей.

В дальнейшем планируется продолжить работы по нанесению разметки на остальных улицах города в соответствии с утвержденным графиком.

Городские власти также рассматривают возможность привлечения дополнительных средств для реализации проекта, что позволит ускорить работы и улучшить качество дорожной инфраструктуры.

Также в планах создание специальных мобильных бригад, которые будут оперативно реагировать на повреждения разметки и выполнять её восстановление в кратчайшие сроки.