Жители Шымкента возмущены качеством укладки асфальта

Жители микрорайона Туран-1 с жалуются на качество укладываемого асфальта. По их словам, подрядчики выполняют работу спустя рукава. Люди опасаются, что новое покрытие вскоре придёт в негодность.

«Нижний слой должен быть 4-5 см. Но там даже сантиметра нет. Вот, посмотрите — палец. Не знаю, это же сплошной обман, взгляните сами», — говорят недовольны местные жители.

Жители микрорайона Туран-1 недовольны качеством ремонта дорог. По их словам, такая ситуация на всех десяти улицах, где ведутся ремонтные работы.

«Разве так кладут асфальт? Посмотрите любое место — вот, прямо на землю кладут», — говорят местные жители.

Местные жители требуют приостановить работы. По их словам, дорогу делают без соблюдения норм и стандартов. Так, перед укладкой асфальта поверхность не очистили должным образом.

На вопросы местных жителей отметил заместитель акима города Сарсен Куранбек.

«Работы, которые ведутся в микрорайоне Туран, называются укладкой асфальтового покрытия. В основании используется смесь щебня и песка из карьера, соответствующая стандартам. Сверху накладывается трёхсантиметровый слой асфальта для выравнивания. А основной слой дороги толщиной в 5 см будет уложен позже», — пояснил заместитель акима г. Шымкента Сарсен Куранбек.

Замакима уверяет, что перед тем как принять проект в эксплуатацию, проверят качество дороги. Специалисты проведут экспертизу, и если дорога не будет соответствуют стандарту, подрядчика заставят все переделать.