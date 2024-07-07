В Туркестанской области продолжается строительство социальных объектов. Архитектура, качество проектов и сроки исполнения находятся под строгим контролем акима региона.

В Туркестане прошло совещание под председательством акима области Дархана Сатыбалды: обсуждали планы областного управления строительства. Глава региона поручил тщательно контролировать ход строительных работ на каждом объекте.

«По области должна быть проведена экспертиза строящихся объектов. Ведется ли строительство по графику? Своевременно ли завершится? Какой объект запаздывает? Ответы на эти и другие вопросы должны контролироваться вами. Акимам районов и городов — проводить работу с каждым подрядчиком индивидуально, следить за ходом строительства. Объекты, строящиеся на государственные средства, должны быть переданы в пользование населения своевременно. Обратите внимание на то, чтобы объекты культуры и спорта строились по типовым образцам, утвержденным в области», — поручил Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На территории Туркестанской области ведется интенсивное строительство административных зданий. Из девяти объектов, строительство которых началось в этом году, пять будут введены в эксплуатацию до конца года. Остальные четыре объекта планируется завершить в следующем году В сфере образования начато строительство 21-го объекта. 14 из них сдадут в этом году, остальные семь — в 2025 г. В рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 63 школ. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 29 учреждений.

«В этом году в эксплуатацию введут три из 12-ти объектов культуры. Остальные девять перейдут на следующий год. В сфере спорта реализуются 23 проекта, в социальном секторе — один. Три объекта в области охраны окружающей среды будут завершены в 2025 году. В сфере сельского хозяйства ведется строительство восьми объектов, два из них будут сданы в этом году, остальные шесть — в следующем. В сфере здравоохранения ведется строительство 74 объектов. По итогам года сдано в эксплуатацию пять объектов, остальные 69 планируется сдать в следующем году. За счет средств Национального фонда, республиканского и областного бюджетов на строительства 373 объектов и разработку 63 проектно-сметных документаций выделено 195 млрд 400 млн тенге», — говорит Токтар Усубалиев, руководитель управления строительства Туркестанской области.

Кроме того, в регионе ведется строительство 115 объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства. По итогам года сдадут в эксплуатацию 45 объектов, 70 — завершат в следующем году. Продолжается работа по обеспечению населения жильем. Сейчас в регионе строятся 44 жилых дома. В этом году введут в эксплуатацию шесть из них. Остальные 38 перейдут на 2025 год. Напомню, президент страны дал поручение присвоить Туркестану особый статус.

«Будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. С древних времен этот город является колыбелью нации, шаныраком казахского народа. Эту благородную миссию Туркестан с честью выполняет и сейчас», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Туркестан продолжат развиваться, привлекать инвестиции и сохранять духовно-историческое наследие предков.