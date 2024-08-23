195 шымкентским улицам предложены новые названия

В Шымкенте обнаружено, что 281 улица не имеет названия и некоторые улицы имеют дублирующиеся названия. Чтобы решить эти проблемы, ответственные лица встретились с жителями города. В результате 195 улицам предложено присвоить новые названия.

Куатбек Бапаев — старожил микрорайона Тассай. 65-летний мужчина отмечает, что многие улицы до сих пор не имеют названия, что затрудняет поиск адресов. Он предложил свое решение.

Куатбек Бапаев, житель Шымкента: «Есть спортивный комплекс «Биік». Мы живем по соседству. Мы предложили назвать нашу улицу «Биік». Надеемся, этот вопрос будет решен положительно».

В Шымкенте 281 улица остаётся без названия, а 84 улицы имеют одинаковые наименования. Для решения этих вопросов представители местных властей встретились с жителями.

Молдир Ондасынова, руководитель управления архивов, культуры и развития языков города Шымкента: «У нас есть исторические личности и топонимы, традиционные имена, утвержденные администрацией президента. Из этого списка необходимо выбрать названия для 195 улиц. Мы получили предложения от жителей пяти районов. Теперь мы встречаемся с жителями улиц и обсуждаем с ними. Если они не против и названия соответствуют, то мы будем предлагать их. Если же есть возражения, то вопрос будет рассмотрен повторно».

Предложенные названия будут вынесены на общественные слушания и рассмотрены Республиканской ономастической комиссией. Только после их утверждения будет принято окончательное решение.