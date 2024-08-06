В Шымкенте началась борьба с каракуртами

В третьем мегаполисе страны начали борьбу с нашествием каракуртов, которые в текущем году стали настоящей угрозой для здоровья горожан.

В ближайшие дни, как сообщили в Управлении сельского хозяйства и ветеринарии, в Шымкенте в местах массового скопления людей начнутся дезинсекционные работы.

Старт борьбе с ядовитыми пауками был дан главным санитарным врачом Казахстана вчера, 5 августа.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства и ветеринарии, средства на дезинсекцию выделены из резерва ведомства.

Напомним, по информации акимата Шымкента, на сегодняшний день от укусов каракуртов пострадали 20 человек, из них двое- дети. Факты укуса животных не зарегистрированы.