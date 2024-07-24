Каракурты атакуют шымкентцев. Врачи говорят, в мегаполисе черная вдова покусала 20 человек, больше чем за весь период прошлого года.

Один пациент сейчас находится в реанимации. Чем опасен укус каракурта и что делать если вас укусил ядовитый паук?

Каракурт укусил Орынкуль Абишеву ночью, когда она уже спала. Пенсионерка проснулась от сильной боли в руке и сначала даже не поняла, что именно произошло. Женщину отвезли в больницу и уже там ей поставили диагноз — укус черной вдовы.

«Я проснулась от сильной боли, у меня сразу началась аллергия и меня привезли сюда. Я уже здесь десятый день. Сейчас, благодаря врачам, чувствую себя хорошо», -говорит Орынкуль Абишева, жительница Шымкента.

В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек — 14 мужчин. 4 женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит укушенных может быть еще больше. Врачи связывают увеличение количества пострадавших от черной вдовы с с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области.

«Люди которые делают стройку они лежат на твердой поверхности, на земле, стелют коробки, потом одеяла и там спят, в первую очередь мы хотим предупредить население нельзя лежать на земле, железная кровать или тапчан соорудить и там надо спать», -говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации г.Шымкента.

Медики говорят, важно обратиться в первый час после укуса. Тогда пациенту ставят вакцину которая останавливает интоксикацию. В ином случае лечение займет определенное время. Сейчас одна из жертв черной вдовы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Каракурты выделяют один из сильнейших ядов. Сам укус черной вдовы незаметен, но уже через время появляется болевой синдром. Боль бывает настолько сильной, что может привести к смерти от болевого шока. Надрезать место укуса ножом нельзя, как и перетягивать жгутом укушенную конечность. Главное незамедлительно обратиться к врачам. Если ничего не предпринять, то в течение 2 суток человек может погибнуть.

Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют надевать на природу закрытую обувь, не спать на улице, особенно вблизи степей и стройки, а отдыхая ночью на природе закрывать палатку так, чтобы паук не смог в нее пробраться.