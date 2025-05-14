В Шымкенте от укусов каракурта пострадали восемь человек

В Шымкенте каракурты укусили восемь человек. Двоих госпитализировали, остальные получили амбулаторную помощь. По словам врачей, в этом году пик активности ядовитых пауков начался раньше обычного.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации: «Сам по себе укус каракурта не заметный, как будто был какой-то прокол. Укус каракурта считается смертельно опасным, если в течение двух суток не обратиться в медицинское учреждение и не получить медицинскую помощь может наступить летальный исход».

Укус каракурта сначала почти безболезненный, он сопровождается покраснением и двумя едва заметными проколами кожи. Через 5–20 минут возникает резкая боль, распространяющаяся по телу. Появляются «мурашки», судороги, лихорадка, потоотделение, головная боль, острые боли в животе, схожие с панкреатитом или язвой, а также учащённое дыхание, тахикардия и аритмия, способные привести к сердечной недостаточности.

Каракурта легко заметить — тело у него чёрное, с характерными красными пятнами на брюшке, хотя зрелые особи могут быть полностью чёрными. Эти пауки предпочитают сухие, открытые места: степи, овраги, пустоши, норы животных, трещины в земле и заброшенные постройки.

Александр Гурнев, герпетолог зоопарка г. Алматы: «Именно так укусы происходят, не заметил, куртка, например, низко висела и каракурт мог заползти в рукав или просто во внутреннюю часть и человек придавливает паука и получает укус. Вспышка зависит от погодных условий, некоторые года теплые и численность каракуртов постепенно увеличивается».

Но, в случае резкой перемены погоды, молодые пауки могут погибнуть и вспышка сойдет на нет. Специалисты говорят, если вы заметили каракурта в природе — лучше немедленно отойти на безопасное расстояние. А в случае, если он появился в доме, используйте средства от насекомых или обратитесь в службу дезинсекции. Эксперты рекомендуют не спать на голой земле, проверять обувь и вещи, стараться избегать сухой травы, а также избавляться от строительного мусора, где так любят прятаться пауки.