Акция «Народный юрист» пройдет в Шымкенте

По поручению акима города, 29 августа 2024 года состоится акция «Народный юрист».

Акция начнется в 17:00 на территории Арбата (улица Бейбитшилик, 4-6).

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи.

Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности города.

Среди них – руководители местного исполнительного органа, территориальных и правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и др.