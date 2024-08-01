Акция «Народный юрист» все больше востребована в Шымкенте

Акция «Народный юрист», ставшая в Шымкенте традиционной, прошла на городском «Арбате».

У горожан вновь появилась возможность бесплатно получить консультацию по юридическим вопросам у представителей юстиции, правоохранительных органов и управлений городского акимата.

В 2006 году Каирхан Жунусов приобрел землю в микрорайоне Туран. Спустя 6 лет, говорит он, узнал: участок находится на «красной линии», эта территория предусмотрена под строительство дороги. Не найдя решение, житель Шымкента решил заявить о своих правах во время акции «Народный юрист».

Каирхан Жунусов, житель г. Шымкента

«Сегодня я узнал, могу ли построить на участке собственный дом, а затем продать его. Мне всё объяснили: участок всё еще находится на «красной линии», письмо отправили из управления, но землю изымать не будут изымать. Выходит, что я могу начать строительство. Спасибо за предоставленную возможность — получить бесплатную консультацию у специалистов».

Сегодня с подобными вопросами к специалистам обращаются часто. И по каждой конкретной ситуации, есть пути решения, говорят .

Айдар Толен, главный специалист департамента по управлению земельными ресурсами г. Шымкента

«Мы предложили ему в первую очередь обратиться в городской архив. Необходимо найти первоначальный документ. Затем в ЦОН-е найти документы на земельный участок. Объясняем сегодня людям о действующих Законах».



Жители Шымкента идут за советами по административным и гражданским делам. Многие поднимают вопрос о взыскании алиментов. Адвокаты готовы оказать поддержку и довести дело до конца.

Лаура Бидалиева, участница коллегии адвокатов г. Шымкента

«На данный момент я приняла 15 граждан. Когда мы находимся в тесном контакте, мы можем разъяснить каждому их права и обязанности. Мы готовы и дальше участвовать в таких акциях»

Помимо юристов, в акции, ставшей в Шымкенте традиционной, приняли участие сотрудники правоохранительных органов и акимата. За несколько часов 70 жителей смогли заручиться правовой поддержкой.