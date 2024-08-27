Экстренный вызов 27 августа: происшествия в Шымкенте

Водитель автобуса решил не стоять в пробке и объехать ее по разделительной полосе, несмотря на высокий бордюр. При этом оказалось что водитель нарушает не впервые. Эту видеозапись сняли очевидцы. В отношении нарушителя составили административный протокол за повторное нарушение статьи «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Ему предстоит выплатить 10 МРП, около 30 тысяч тенге штрафа.

На видеозаписи, снятой очевидцами, двое человек едут на мопеде, что уже является нарушением правил дорожного движения. Но, в какой-то момент второй пассажир решил, что ехать сидя не круто и решил проехаться стоя, прямо на движущемся транспорте. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Пассажирки решили прокатиться с ветерком и на полном ходу высунулись из окон автомобиля. Нарушение зафиксировали очевидцы. Правда, штраф за подобное нарушение придется выплатить не самим нарушительницам, а водителю. В отношении него составили административный протокол по статье «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов», его ждет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Водитель «Лады» решил затонировать передние боковые стекла. Но долго проездить с тонировкой не успел, его остановили патрульные полицейские и заставили собственноручно снять затемняющую пленку. Водителя ждет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Водитель а/м «Toyota» — еще один любитель тонировки. Автолюбитель оказался злостным нарушителем, он неоднократно тонировал свой автомобиль, нарушая правила дорожного движения. Поэтому нарушитель выплатил не 5, а 20 месячных расчетных показателей, это около 70 тысяч тенге.

Более 180 правонарушений за выходные дни выявили полицейские в Туркестанской области.

В рамках проведения планового профилактического мероприятия в Толебийском районе по линии дорожной безопасности выявили 151 нарушение ПДД. Кроме того, за «мелкое хулиганство» составлены 9 административных протоколов, «за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии» — 6, «за нарушение правил благоустройства» — 12.

ДП Туркестанской области: «За непрохождения техосмотра привлечены 8 водителей, за пользование телефоном при управлении автомобилем -6, за непристёгивание ремней безопасности — 37, за нарушение правил маневрирования — 5 и за вождение в нетрезвом виде 1 нарушитель. Также за нарушение правил дорожного движения привлечены 23 пешехода. На штрафстоянку водворены 7 транспортных средств».

Полиция подвела итоги планового мероприятия в одном из районов Туркестанской области.

За время мероприятия стражи порядка доставили в отдел полиции 27 человек, в том числе 12 иностранных граждан. По месту жительства проверено 29 владельцев оружия и 47 лиц, состоящие на профилактическом учёте. Также проверены лица, находящихся на пробационном учёте.

ДП Туркестанской области: «За нарушение правил и требований хранения и оборота оружия к административной ответственности привлечен 1 владелец оружия. Также полицейскими проведена разъяснительная работа с жителями района по недопущению правонарушений и влажности соблюдения законов. Стражи порядка призывают граждан с пониманием к проведению к проведению оперативно-профилактических мероприятий, не нарушать общественный порядок и соблюдать правила дорожного движения».

Полиция задержала подозреваемого в краже мобильных телефонов из магазина. Подозреваемый, заранее спланировав кражу, около 4:00 часов утра проник через окно внутрь магазина и похитил выставленные на продажу 4 сотовых телефона и ручную сумку, а затем сбыл. На это преступление он пошел, чтобы закрыть долги.

ДП Туркестанской области: «Сотрудники криминальной полиции управления полиции Сайрамского района с помощью камер видеонаблюдения раскрыли кражу, произошедшую в торговом центре и задержали 23-летнего подозреваемого в краже мобильных телефонов и ручную сумку. Сотовые телефоны изъяли и вернули законному владельцу. В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование».