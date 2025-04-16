Преступность в Шымкенте растёт, несмотря на снижение в Казахстане

В то время как по всей стране фиксируется снижение уровня преступности, Шымкент выделяется на общем фоне.

По словам генерального прокурора Берика Асылова, в третьем по величине городе Казахстана преступность выросла на 25,8 %. В сложной ситуации также оказались Жамбылская и Улытауская области. Незначительный рост отмечается в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Эти цифры говорят о необходимости системных решений.

«Здесь нужно наводить порядок. Прокуроры должны добиваться слаженной работы всех ведомств — без разрозненности и перекладывания ответственности Усиление профилактики ведет к снижению преступности. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан», — отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Эксперты говорят, в Шымкенте наблюдается снижение уровня культуры— и это сказывается на всех сферах жизни. Острой проблемой остается и коррупция, подрывая доверие к институтам. Без решения этих двух системных вопросов говорить о снижении преступности трудно.

Евгений Яворский, адвокат: «Еще, наверное, одна проблема — это отсутствие профессионалов в нужном количестве, это не только в системе правоохранительных органов, вообще в департаментах управления. И если решить все вопросы — можно все улучшить. Мое ощущение, мне кажется, больше мошенничеств. Это какая-то волна мошенничеств. Это связано с потерей культуры, отец может обманывать сына, что происходит — непонятно».

Несмотря на тревожную статистику и экспертные оценки, жители Шымкента в большинстве своём заявляют, что чувствуют себя в безопасности.

Однако специалисты подчеркивают: устойчивое чувство защищённости должно опираться на реальные меры — начиная с укрепления культуры в школах и университетах и заканчивая эффективной работой правоохранительных органов.