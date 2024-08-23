Хлорелла отлично прижилась в Шымкенте

В Буржарский накопитель была засеяна новая партия хлореллы. Это микроорганизм, который уничтожает остаточные вредные вещества в очищенных сточных водах. При этом она насыщает воду кислородом, и способствует устранению неприятного запаха, который им характерен. Специалисты говорят, если мальки хлореллы смогли прижиться в водоеме, значит в ней нет токсинов.

920 литров специальной суспензии привезли в Шымкент петропавловского научно-технического центра по изучению воды. Это уже 4 партия хлореллы, и судя по всему, она отлично прижилась в водоеме.

Помимо хлореллы в борьбу со зловонием вступают дорогостоящие компоненты «Айдро Продукт» и различные биодобавки. Стоит отметить, что хлорелла является хорошей кормовой базой для разнообразных рачков, которыми обычно идут в пищу рыбам. В прошлом году в Буржарский накопитель выпустили мальки толстолобика, белого амура и карася. А в 2024 году в акваторию были запущены мальки сазана и карпа.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» тратят много средств для улучшения экологической обстановки вокруг комплекса очистных сооружений, и Буржарского накопителя. Все для того, чтобы жители близлежащих населенных пунктов не чувствовали никаких неудобств, говорят в администрации.

Для решения вопроса с неприятным запахом, который неизбежно преследует очистку сточных вод, применяются дорогостоящие компоненты, такие как Айдро Продукт, различные биодобавки и хлорелла.