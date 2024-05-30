Во всех медорганизациях Шымкента работают службы поддержки пациентов

Подробности о работе этой службы РАБАТу рассказал руководитель филиала по г. Шымкенту НАО «Фонд социального медицинского страхования» Құралбек Сәбит Раймбекұлы.

«Во всех медорганизациях нашего города работают службы поддержки пациентов. Если гражданин не может получить направление при наличии соответствующих медицинских показаний или ему отказано в оказании медпомощи, то можно обратиться в службу поддержки пациентов в этой медорганизации. Главная задача службы – обеспечить доступ населения к качественной медпомощи и выявить нарушения при оказании медуслуг, а также оперативное разрешение жалоб от пациентов по принципу «здесь и сейчас».

В случае нерассмотрения жалобы пациента на уровне поликлиники можно обратиться в филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту.

Контактный номер 8 (7252) 99-76-85.

Жители могут также направить свои обращения через мобильное приложение Qoldau 24/7. Специалисты Фонда социального страхования обратятся в медорганизацию, выяснят информацию и проверят причины отказа в оказании медпомощи.

При возникновении дополнительных вопросов касательно получения медуслуг можно обратиться в контакт-центр 1414, Saqtandyru-bot в Telegram или на официальный сайт fsms.kz.

На сегодня в Шымкенте населению медпомощь оказывают 188 медучреждений: государственные – 34, частные – 154. Эксперты городского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» проводят систематический мониторинг на качество оказания медуслуг населению.

В прошлом году в городской филиал фонда от населения поступило более 500 жалоб на некачественную медицинскую помощь», – рассказал Сәбит Раймбекұлы.