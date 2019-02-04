Оптовый базар «Казбек» по Дулати пока не переедет на новое место. Как стало сегодня известно, по словам руководителя базара, строительство нового оптового рынка, расположенного на 7 гектарах на развязке дороги по Алматинской трассе завершено на 90 процентов.

Если городская власть поможет провести электроэнергию, канализацию и прокладку водопровода было бы замечательно,- говорит базарком.

Напомним план переселить базар, расположенный по проспекту Байдибек би, поднимался в 2014 году. И два года назад было начато строительство нового рынка. Если предприниматели своевременно завершат подведение инфраструктуры, то во второй половине текущего года переедем,- говорит базарком.

Абдикахар Османов, руководитель базара: «Как срочно будет подведено электричество и водоснабжение, так и мы завершим строительство. На четырех гектарах расположатся торговые ряды, на двух гектарах предусмотрена стоянка для транспорта».