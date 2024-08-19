Цифровой бум ожидается в Шымкенте

В Шымкенте открылся цифровой хаб, который, по задумке авторов, должен стать центром для многих айтишников и стартаперов в сфере цифровизации.

У шымкентских резидентов есть проекты, аналогов которым нет в Казахстане. Эти молодые ребята из Шымкента планируют покорить небо своим шоу из дронов. Сначала они купили пять дронов, попробовали, показали друзьям и решили двигаться дальше. Теперь они нашли пристанище в Шымкент-хабе, где созданы все условия для реализации их проекта. Сейчас они уже выпускают собственные шымкентские дроны.

Жанысбек Абылай, автор проекта:

«Мы сейчас ждем запчасти для 80 дронов, у нас уже есть 15. Нам тут очень удобно реализовывать проект. Мы не платим за аренду, есть офис, и мы единственные в Казахстане, кто запускает шоу дронов. На юге много тоев, праздники проводят феерично, вот вам и бизнес. Заказы, думаю, будут».

В Шымкенте можно не только развлекаться, но и учиться. Местные айтишники разработали программу, включающую казахский язык, историю, физику и даже курсы ПДД. Все это в одном приложении, каждому разработчику помогают эксперты. Министр цифровизации уверен, что IT-сфера в стране развивается на должном уровне и тормозить прогресс никто не собирается.

Жаслан Мадиев, министр цифровизации и аэрокосмической промышленности РК:

«На регулярной основе появляются акселерационные и инкубационные программы для развития и прокачки наших IT-компаний и стартапов. Эти проекты могут получать знания в самых известных компаниях, например, в Кремниевой долине.

Еще одно нововведение — умные камеры с усовершенствованным алгоритмом работы. Нано-камеры придут на помощь полицейским в борьбе с преступностью и обеспечат безопасность горожан.

Жаслан Мадиев, министр цифровизации и аэрокосмической промышленности РК

«Количество камер в городах будет расти, а алгоритмы будут совершенствоваться и решать разные кейсы».

Однако, жители Шымкента полагают, есть серьезный фактор, из-за которого Шымкенту слава кремниевой долины даже не светит, и это — качество связи. В ответ на это, министр сообщил, что в городе устанавливают достаточное количество базовых станций 5G, которые должны решить эту проблему.