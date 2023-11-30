Багдат Мусин встретится с жителями Шымкента

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проведет прием граждан в ЦОНе Шымкента в 12:30 дня, передает OTYRAR.

В 14:30 министр проведёт встречу с населением города Шымкент в Молодежном ресурсном центре (адрес: Туркестанская 1).

Записаться на личный прием, а также вопросы и предложения принимаются по номеру: 8 (702) 762-56-48 (в рабочее время).

Онлайн-трансляция встречи с населением будет проводиться в прямом эфире на официальной странице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в социальной сети «Youtube».