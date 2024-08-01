«Мир фантазий» вернули в госсобственность

В Шымкенте суд поставил точку в споре по парку «Мир фантазий». Почти 5 гектаров парковой земли, возвращены в коммунальную собственность, передает OTYRAR.

Об этом сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе акима Шымкента. Парк аттракционов был создан на месте бывшего сквера. Участок земли был передан в аренду взамен на обещание обустроить на его территории детский центр. Однако, вместо центра парк оброс аттракционами. Департамент по управлению земельными ресурсами подал иск в специализированный межрайонный экономический с требованием признать недействительным договор аренды, согласно которому, участок был предоставлен в аренду ТОО «Айгерим».

«10 мая 2024 года суд удовлетворил иск Департамента, признав договор аренды недействительным. Однако владельцы парка с решением суда не согласилось и подали апелляционную жалобу. 31 июля 2024 года городской суд Шымкента оставил в силе решение специализированного межрайонного экономического суда, отклонив апелляционную жалобу ТОО «Айгерим». Таким образом, земельный участок окончательно возвращен в коммунальную собственность города», — говорится в сообщении.

После окончательного вступления судебного решения в силу, акимат города Шымкент намерен подать иск о сносе незаконно возведенных строений на территории парка за счет ТОО «Айгерим» и восстановлении участка в его первоначальном состоянии. Это будет сделано в соответствии со статьей 164-1 Земельного кодекса РК, чтобы защитить государственные и общественные интересы.

Отметим, за последние годы парк неоднократно упоминался в новостях о происшествиях, связанных с пожарами и трагическими случаями. Два человека погибли: студент, работающий в парке, упал с аттракциона, а другой мужчина скончался от сердечного приступа во время катания.

Отметим, это не первый случай возврата в госсобственность парков и земель, оказавшихся в частных руках. Так, ранее стало известно о возврате в госсобственность земельного участка, примыкающего к парку «Мир Фантазий».

Кроме того, частично уже возвращен в госсобственность парк «Кен баба», ранее принадлежавший известному казахстанскому предпринимателю