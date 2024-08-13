О вопиющем случае торговли людьми сообщили в прокуратуре.

Житель Туркестанской области оценил жизнь «пленника» в 400 тысяч тенге. По предварительным данным, задержанный заставлял людей с ограниченными возможностями, тех, кто не мог дать отпор, попрошайничать. Два года в неволе находились двое людей с инвалидностью. При попытке продажи одного из них, подозреваемый был задержан.

«Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми. В настоящее время по факту торговли людьми проводится расследование», — говорит Олжас Марин, прокурор управления прокуратуры Туркестанской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Проводится расследование. С начала года в стране зарегистрировали 137 фактов торговли людьми. В прошлом году по этой статье возбудили 150 уголовных дел. Правоохранители также предотвратили девять случаев похищения людей и незаконного лишения их свободы с целью эксплуатации.

Напомню, президент подписал закон «О противодействии торговле людьми», в том числе предусматривающий ответственность за деяния, которые ранее не считались правонарушениями.