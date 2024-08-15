Жители Кентау боятся, что могут провалиться под землю

Огородить 900 гектаров земли и признать территорию «экологического зоной» просят жители Кентау. Под землей расположены заполненные водой шахты. Люди опасаются, что земля может обвалиться.

Жители Кентау, возле заполненных водой шахт, жалуются на просадку земли. На территории более 900-сот гектаров когда-то добывали свинец, барит и цинк. Сегодня пустующие шахты заполнены водой. Местные жители просят государство отнести территорию к экологической зоне. Решения этого вопроса они не могут дождаться долгих 12 лет.

«Сколько раз мы обращались в областной и городской акимат. Поверхность земли проседает, нужно ее огородить, чтобы ни люди, ни скот не провалились», — говорит Бахтияр Гафуров, житель г. Кентау.

В зоне возможных провалов расположены несколько жилых домов, построены оздоровительный центр и предприятие по переработке цветных металлов. На территории находится и объект по сбору и очистке воды. По словам местных жителей, воду оттуда получают не только жители Кентау, но и областного центра.

«Миргалимсайский питьевой водозабор обеспечивает водой Кентау, Туркестан и сёла между ними. Это сказывается на здоровье людей. С тех пор, как здесь стали собирать воду, заболеваемость выросла», — говорит Бахтияр Гафуров, житель г. Кентау.

Кроме того, местные жители говорят, на самочувствие может сказываться и специальная яма, куда сбрасывают трупы животных. Она находится в непосредственной близости от заполненной водой шахты. Представители местного акимата уверяют, территорию будут переводить в экологическую зону — поэтапно.

«Работаем в двух направлениях. Первое направление – 900 гектаров обозначено министерством экологии, как зона риска выпадения в экологическую зону. Во-вторых, министерство социальной защиты вносит изменения, включая сам город Кентау и 4 села — это Хантағы, Қарнақ, Ащысай и Байылдыр», — говорит Галымжан Толепов, заместитель акима г. Кентау.

Местные жители опасаются, что если территорию не огородят, то жуткий инцидент произошедший в Павлодарской области на территории «Майкаинзолото», где в воронку недействующей шахты провалился автобус, может повториться и на территории Туркестанской области. Жители просят как можно быстрее начать переселение, не дожидаясь повторения трагедии.