Первокурсники в приоритете: Как распределяют места в общежитиях для студентов

Первокурсники в приоритете. В министерстве науки и высшего образования рассказали как распределяются места в студенческих общежитиях.

Появилась информация, что студентов третьих и четвёртых курсов выселяют из общежитий, чтобы освободить места для первокурсников. В миннауки рассказали, что первокурсникам действительно отдают больший приоритет в распределении мест.

«Действительно, мест для всех студентов в общежитиях при университете недостаточно. У нас есть правила распределения, там есть приоритетные категории, плюс первокурсники. Действительно, они только приехали в чужой город, им в первую очередь на приоритетной основе предоставляются места в общежитиях при университете. Другим старшекурсникам в качестве альтернативы, в ситуационных центрах каждого университета предоставляется информация о том, с какими частными студенческими домами и общежитиями у университетов есть соглашения. Поэтому они направляются туда в общежития», — говорит Акерке Абылайхан, председатель комитета высшего и послевузовского образования министерства науки и высшего образования РК.

Как рассказали в ведомстве, в каждом вузе функционируют ситуационные центры для получения информации и кризисные центры для экстренного размещения студентов. Тем не менее, мест на всех не хватает. Университеты пытаются взаимодействовать с хостелами, однако многие частные предприниматели отказываются от сотрудничества из-за жёстких требований министерства. Для решения проблемы дефицита мест, помимо аренды помещений, ведется активное строительство новых общежитий.

«В 2024 году планируется завершить строительство 27 общежитий, что добавит 10,5 тыс. новых мест для студентов. На данный момент уже построено 17 общежитий, включая объекты в Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской областях, а также в Алматы, Шымкенте и Астане. В настоящее время количество собственных общежитий вузов составляет 264 объекта на 93 367 койко-мест», — говорит Акерке Абылайхан, председатель комитета высшего и послевузовского образования министерства науки и высшего образования РК.

В Шымкенте в этом году в 22 общежитиях уже размещены 2393 студента, есть места для прибывающих студентов. Основной контингент студентов — жители города Шымкент и прилегающих районов, откуда можно легко добраться до мегаполиса, поэтому проблемы с нехваткой мест в общежитиях в Шымкенте нет.