Поручение президента об активизации темпов газификации выполняют в Туркестанской области. Ежегодно газифицируют десятки населенных пунктов, голубое топливо в свои дома получают тысячи жителей региона.

В Туркестанской области растут темпы газификации. В прошлом году в региона газифицировали более 45 населенных пунктов, что стало самым высоким показателем среди регионов республики. Глава области Дархан Амангельдиевич поручил не снижать эту динамику и в этом году.

«Мы не должны снижать темпы газификации. После поставки газа необходимо принять конкретные меры совместно с местным исполнительным органом и организацией “КазТрансГаз”, — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По поручению Дархана Сатыбалды в распределении средств на газификацию приоритет отдается Мактаральскому, Жетысайскому, Шардаринскому, Байдибекскому районам с низкими показателями газификации. По вопросам газа на совещании облначальнику доложил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

«В этом году в области завершено строительство 54 объектов, в 47 населенных пунктах реализуются проекты по поставке голубого топлива почти 75 тысячам населения. В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева через Фонд Самрук-Казына дополнительно будет выделено 10 млрд тенге. До конца года планируется запустить еще 3 газораспределительные станции», — говорит Руслан Муздыбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

Газификация страны в этом году достигла 60%. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил повышать этот показатель ежегодно.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «На сегодняшний день доступ к природному газу имеет 60% населения или 12 млн человек. Данный показатель был достигнуть за счет модернизации газотранспортной системы, в том числе строительство дополнительных и реконструкция действующих ниток. В целом из республиканского бюджета было выделено 81,4 млрд тенге на реализацию 88 проектов, из них завершен 21 проект или 28 населенных пунктов с населением 70,2 тыс. человек получили доступ к природному газу. До конца 2024 года ожидается увеличение уровня газификации страны до 61,1%».

Из-за недостаточной мощности существующих газораспределительных станций в связи с ростом численности населения и влиянием экономического развития в прошлом году в Туркестанской области введены в эксплуатацию 2 газораспределительные станции. В этом году аналогичные газораспределительные станции введены в эксплуатацию в Сарыагашском и Казыгуртском районах.