Шымкент становится центром инноваций с открытием «Shymkent Hub»

Сегодня в Шымкенте состоялось знаменательное событие — открытие регионального технопарка «Shymkent Hub».

На церемонии присутствовали аким города Габит Сыздыкбеков и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Создание «Shymkent Hub» направлено на укрепление IT-отрасли в регионе, развитие стартап-культуры и продвижение технологического предпринимательства.

Цель нового технопарка — поддержка инновационных идей, помощь в реализации стартапов и обеспечение условий для цифрового образования в Шымкенте.

«Shymkent Hub» призван стать важной частью региональной экосистемы, ориентированной на создание благоприятной среды для IT-предпринимателей, а также для подготовки специалистов, способных развивать передовые технологии.

В рамках мероприятия прошла выставка, на которой были представлены IT-стартапы, проекты участников программы Tech Orda, а также разработки школ робототехники и частных IT-школ.

Гости выставки смогли ознакомиться с инновационными проектами, которые уже сегодня реализуются в Шымкенте, и узнать больше о возможностях, которые предлагает новый технопарк.

«Shymkent Hub» будет активно сотрудничать с «Astana Hub», одной из ведущих платформ в сфере IT и инноваций.

Здесь будут реализованы образовательные и инкубационные программы, направленные на развитие навыков предпринимательства, привлечение инвестиций и освоение финансового учета.

Планируется, что на базе технопарка будет проводиться множество мероприятий, способствующих формированию и развитию активного IT-сообщества в регионе.

Особое внимание уделяется подготовке участников стартап-проектов.

Им предоставляется возможность пройти обучение, получить консультации по вопросам ведения бизнеса и привлечения инвестиций, а также освоить другие навыки, необходимые для успешной работы в сфере высоких технологий.

Открытие «Shymkent Hub» стало значимым шагом в реализации задач, обозначенных президентом в его послании народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана».

В нем акцентируется важность развития инновационной экосистемы на региональном уровне.

Новый технопарк в Шымкенте предоставит молодым специалистам и предпринимателям уникальные возможности для роста и развития в IT-сфере, что будет способствовать общему экономическому развитию региона и страны в целом.

Пресс-служба акима города Шымкента подчеркнула, что «Shymkent Hub» станет не только центром инноваций, но и местом, где будут формироваться новые подходы к обучению и предпринимательству, что в конечном итоге будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни в регионе.