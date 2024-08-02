Шымкентские врачи добились успеха в лечении тяжелых неврологических заболеваний

Врачи шымкентской городской больницы №3 добились значительного успеха в лечении 74-летней пациентки, которая потеряла способность ходить из-за осложнений, связанных с заболеванием нервной системы.

Женщина уже утратила надежду на выздоровление, но благодаря непрерывной терапии и вниманию специалистов, ей удалось вернуться к нормальной жизни.

Этот случай стал ярким примером общей победы врачей и пациентки.

Заболевания нервной системы остаются одними из самых сложных для лечения и требуют постоянного медицинского вмешательства и реабилитации.

В частности, распространены такие хронические заболевания, как инсульт, эпилепсия, болезнь Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия и сосудистые патологии головного мозга.

В системе обязательного социального медицинского страхования этим заболеваниям уделяется особое внимание, значительная часть затрат на лечение покрывается за счет ОСМС.

С начала года в неврологическом отделении шымкентской городской больницы №3 стационарное лечение прошли более 1000 человек, из которых свыше 70% были пролечены в рамках ОСМС.

Под руководством заведующей отделением Гульжахан Бердалиевой, пациентам оказывается высококачественная медицинская помощь и предоставляются необходимые услуги.

Отношение персонала отделения к пациентам и уровень заботы заслужили доверие и уважение многих, что привело к частым просьбам пациентов направлять их именно в эту больницу.

В рамках ОСМС застрахованным гражданам предоставляется доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, профилактическим осмотрам, реабилитационным мероприятиям, а также к консультативно-диагностическим услугам и лекарственным препаратам для пациентов, состоящих на учете.

В медицинских учреждениях города Шымкента в прошлом году около 120 тысяч пациентов получили стационарное лечение, из которых около 100 тысяч были пролечены за счет средств ОСМС.

Этот случай в шымкентской городской больнице №3 подчеркивает важность квалифицированной медицинской помощи и значимость обязательного социального медицинского страхования в обеспечении качественного и доступного лечения для населения.