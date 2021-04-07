В Шымкенте начали прививать пациентов с хроническими заболеваниями.

Пенсионер Валерий Гордеенко 10 лет состоит на учете с гипертонией. В свои 73 мужчина входит в основную группу риска, наиболее подверженную заражению коронавирусом. В прошлом году мужчина тяжело переболел пневмонией — мучал кашель, было трудно дышать. А потому делать или нет прививку от коронавирусной инфекции пенсионер долго не раздумывал.

«Я нахожусь в группе риска по возрасту, поэтому принял решение привиться. Тем более вакцина Спутник V, которая уже опробирована в многих странах и дает положительный результат. Я призываю всех сделать добровольную прививку, так как это безопасность вас и ваших родственников», — говорит Валерий ГОРДЕЕНКО, пенсионер

Перед уколом пациентов преклонного возраста в обязательном порядке будут осматривать терапевты.

В Шымкенте расширили прививочную кампанию от ковида. В городе стали прививать — сердечников, диабетиков, гипертоников. В городе открыты 36 прививочных пунктов.

«Сейчас идет вакцинация людей из группы высокого риска — медицинских работников, полицейских, педагогов, теперь прививают и пациентов, состоящих на диспансерном учете, они могут по желанию получит вакцину против covid. Все потому, что пациенты с хроническими заболеваниями зачастую тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Вакцинацию проводит в местных поликлиниках по прикреплению», — говорит Лаура МАМЫРОВА, пресс-секретарь управления здравоохранения г.Шымкента.

В первую городскую поликлинику сегодня пришла и 68-летняя Валентина Золоторева. Женщина говорит, давно ждала, когда «хроникам» разрешат вакцинироваться.

«Все хорошо, как комарик укусил. Зато теперь я буду со спокойной душой ходить в бассейн, я целый год уже не хожу», — говорит Валентина ЗОЛОТОРЕВА, пенсионерка.

Первый компонент вакцины в Шымкенте получили 9 тысяч 580 человек, вторую дозу Спутника — 4 тысячи 623 человека. В этом месяце в город поступит еще одна крупная партия — 32 тысячи доз.