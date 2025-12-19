Сложная офтальмохирургия теперь доступна в Шымкенте

Витреоретинальная хирургия давно является необходимым направлением офтальмологической помощи пациентам с тяжёлыми патологиями зрения.

Теперь опция доступна в рамках обязательного социального медицинского страхования. Это стало новой страницей в развитии областной офтальмологической больницы.

Нуркен Байдеуов, заведующий 2 микрохирургическим отделением областной офтальмологической больницы:

«В этом году при поддержке областного управления здравоохранения мы закупили оборудование американского производства».Во время проведения операций по удалению катаракты могут возникать осложнения — отслойка сетчатки, диабетические ретинопатии. Эти патологии с помощью данного оборудования мы будем устранять».

Раньше пациентам приходилось обращаться за высокотехнологичной хирургической помощью в частные клиники на платной основе или выезжать за пределы Шымкента. Теперь пациенты смогут получать необходимую помощь своевременно в родном городе.

Александр Седович, заместитель главного врача по лечебной работе областной офтальмологической больницы:

«Те, кто не мог оплатить лечение или не доверял частным клиникам, раньше уезжали в Алматы, Астану или Ташкент. Происходила миграция пациентов, так как наш регион не был дооснащён современным оборудованием. В настоящее время эта проблема решается, и теперь мы будем самостоятельно оперировать наших пациентов».

Одним из первых в рамках мастер-класса под руководством специалистов из Беларуси с помощью нового оборудования прооперирован житель Туркестанской области. У 63-летнего мужчины диагностировали отслойку сетчатки обоих глаз и ретинопатию. Хирургическое вмешательство значительно улучшит качество жизни пациента.

Василий Галушкин, заведующий отделением микрохирургии глаза № 2 г. Гомеля (Беларусь):

«Мы пытаемся вернуть хотя бы частичное зрение пациентам. Вся витреоретинальная патология считается достаточно тяжёлой, поэтому основная задача — максимально восстановить зрительные функции. В ходе мастер-класса я буду рассказывать о рисках данной операции и о том, как их минимизировать».

В рамках мастер-класса было проведено 7 высокотехнологичных операций. Местные хирурги прошли обучение, и теперь данный вид хирургии в областной офтальмологической больнице будет проводиться в рамках ОСМС, что значительно улучшит уровень офтальмологической помощи в Шымкенте и Туркестанской области.